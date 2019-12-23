القضاء السعودي تفوق على القضاء المصري الشامخ.. لهذا السبب بحث القنصل محمد العتيبي عن خاشقجي في أدرج مكتبه!

برأت النيابة العامة السعودية، الاثنين، القنصل السعودي في تركيا محمد العتيبي، والذي أثار ظهوره بعد اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، وهو يبحث عنه في خزانات وأدرج مكتبه، جدلاً واسعاً، قائلة إن تحقيقاتها أثبت تواجده في مكان آخر خارج القنصلية، وقت مقتل الكاتب خاشقجي.

وأضافت النيابة العامة في مؤتمر عقدته، الاثنين، أن التحقيقات أثبتت أنه لم تكن هناك أي نية مسبقة لقتل جمال خاشقجي، مشيرًا إلى حضور ممثلين من أسرة المجني عليه وتركيا لجلسات القضية.

وأوضحت أن المحكمة عقدت تسع جلسات في هذه القضية، مشيرًا إلى إصدار الحكم في الجلسة العاشرة.

وأعلنت النيابة السعودية أنه” تم التحقيق مع سعود القحطاني في مقتل خاشقجي ولم توجه له تهم “.

وقالت النيابة السعودية “تم التحقيق مع كل من تم الاشتباه في علاقته بقضية مقتل خاشقجي”.

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وأعلنت النيابة السعودية أن” ممثلين من أسرة خاشقجي ومن تركيا حضروا جلسات القضية “.

وأعلنت النيابة السعودية ان” التحقيقات أثبتت أنه لم تكن هناك نية مسبقة لقتل خاشقجي”.