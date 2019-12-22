“شاهد” السجون السعودية تشهد إضرابا جماعيا عن الطعام ورسالة مسربة تكشف تفاصيل خطيرة

أكد حساب “معتقلي الرأي” المعني بشؤون المعتقلين السياسيين بالمملكة إعلان 3 سجناء رأي بارزين، إضرابهم عن الطعام، احتجاجًا على “انتهاكات” بحقهم والذين دعوا جميع معتقلي الرأي للمشاركة في الإضراب للضغط على السلطات حتى الإفراج عنهم.

وأوضح “معتقلي الرأي” في تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) أن “الناشط خالد العمير شرع في إضراب عن الطعام اعتبارًا من الأحد وحتى الإفراج عنه”.

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الناشط #خالد_العمير يشرع في إضراب عن الطعام اعتباراً من اليوم الأحد 22 ديسمبر وحتى الإفراج عنه، احتجاجاً على تجاوز فترة اعتقاله التعسفي المدة القانونية، و يؤكد رفضه الإذعان لقانون مكافحة الإرهاب الجائر، ويطلب مقابلة مندوب حقوقي أممي بشكل فوري.#إضراب_سجناء_الرأي pic.twitter.com/zRnMNjIdAr — معتقلي الرأي (@m3takl) December 22, 2019

والعمير ألقي القبض عليه عام 2009 أثناء تجمع بأحد شوارع الرياض، لبدء مسيرة احتجاج ضد الحرب على قطاع غزة الفلسطيني آنذاك.

وقال العمير في رسالة نشرها الحساب، إن “الإضراب احتجاجًا على تجاوز فترة الاعتقال التعسفي المدة القانونية بحقه”.

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الناشط #خالد_العمير يدعو في رسالته (التي أعلن فيها إضرابه عن الطعام) جميع معتقلي الرأي للمشاركة في الإضراب عن الطعام ورفض الانتهاكات الجائرة للقوانين ضدهم، قائلاً إن ذلك "هو السبيل الوحيد للحصول على الحقوق".#إضراب_سجناء_الرأي pic.twitter.com/aSefff31LQ — معتقلي الرأي (@m3takl) December 22, 2019

وشدد في رسالته على رفضه “الإذعان لقانون مكافحة الإرهاب”، كما طلب “مقابلة مندوب حقوقي أممي بشكل فوري”.

ودعا العمير “جميع معتقلي الرأي” إلى “المشاركة في الإضراب ورفض الانتهاكات ضدهم”، قائلا: “هو السبيل الوحيد للحصول على الحقوق”.

وأشار حساب معتقلي الرأي أيضًا إلى أن المحامي وليد أبو الخير والناشط رائف بدوي دخلا في إضراب عن الطعام منذ 11 ديسمبر الجاري.

🔴 عاجل 2

تأكد لنا أن المحامي #وليد_أبوالخير دخل مجدداً في إضراب عن الطعام منذ 11 ديسمبر الجاري احتجاجاً على وضعه في العزل الانفرادي بالحراسات المشددة.

وقد بدأ الناشط #رائف_بدوي في اليوم ذاته إضراباً عن الطعام احتجاجاً على استمرار احتجازه في العزل الانفرادي تحت الحراسة المشددة. pic.twitter.com/9JzZzj19dM — معتقلي الرأي (@m3takl) December 22, 2019

وجاء ذلك وفق المصدر ذاته “احتجاجا على وضعهما في العزل الانفرادي بالحراسات المشددة”.

ودعا الحساب للمشاركة بالتغريد بوسم #إضراب_سجناء_الرأي، تضامنًا مع الناشطين المحتجزين.

🔴 هام

ندعو الجميع للمشاركة بالتغريد بوسم #إضراب_سجناء_الرأي، وذلك لدعم معتقلي الرأي الذين شرعوا في إضراب عن الطعام لأجل المطالبة بالإفراج عنهم، ولإيصال صوتهم إلى الجميع وكشف انتهاكات السلطات ضدهم. pic.twitter.com/xNfvqA7ncO — معتقلي الرأي (@m3takl) December 22, 2019

وأمر القضاء السعودي، عام 2014، بإنزال عقوبة السجن لرائف بدوي، مؤسس موقع “الليبراليون السعوديون” الإلكتروني، 10 أعوام، وجلده 1000 جلدة، لـ “معارضته القيم الإسلامية والسخرية من القيم الدينية”.

فيما يقضي أبو الخير، مؤسس المرصد السعودي لحقوق الإنسان (غير حكومي) منذ 2014، عقوبة السجن لمدة 15 عاما، لإدانته بتهمة “التآمر على النظام”.

ولم يصدر أي تعليق من السلطات السعودية بشأن تلك الدعوات.

ولا تفصح السلطات عن أعداد سجناء الرأي لديها، ولا تسمح للمؤسسات الحقوقية بزيارتهم أو الاطلاع على أوضاعهم، ما يُثير شكوك حول ذلك، وفق منظمات حقوقية.