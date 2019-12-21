عبدالخالق عبدالله
عبدالخالق عبدالله
الهدهد

عبدالخالق عبدالله يثير غضب السعوديين بتلميحه لتحكم ابن زايد بقرار الرياض: مصالحة قطر والسعودية تتم بعلمنا ومباركتنا

كتب خاص "وطن"
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أثار مستشار ابن زايد الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، موجة غضب واسعة بين السعوديين بتويتر بعد تغريدة له ألمح فيها لتحكم ابوظبي بالقرار السعودي وقوله إن المصالحة الثنائية الجارية بين وقطر هي بعلم ومباركة الإمارات.

وقال “عبدالله” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”لتكون الامور واضحة كل الوضوح الحوار السعودي القطري لطي صفحة الخلاف الخليجي يتم بعلم وموافقة ومباركة الإمارات ومصر والبحرين”

وتابع مهاجما قطر:”ولن يتقدم الحوار شبرا واحدا بدون توافق الجميع، قطر تتودد الى الرياض وتقدم تنازلات وتراهن على شق صف الرباعي وهو رهان خاسر كجميع رهانات قطر السابقة واللاحقة”

واثارت تغريدة مستشار ابن زايد غضب السعوديين معتبرين ذلك تجرأ على دولتهم وتدخل بشؤونها وتصوير الإمارات هي المتحكم بالأمر.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في يونيو/ حزيران 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب، فيما تنفي تلك الاتهامات.

ووضعت تلك الدول 13 مطلبا لقطر من بينها إغلاق قناة “الجزيرة” التلفزيونية، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية، وخفض العلاقات مع إيران والحد من الصلات مع جماعة الإخوان المسلمين.

ومؤخرا يبدو أن السعودية قد أدركت خسائرها الكبيرة جراء هذا الحصار الذي لم يجدي نفعا مع قطر، واتجهت نحو طريق المصالحة تحت مظلة الكويت وسلطنة عمان.
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