عبدالخالق عبدالله يثير غضب السعوديين بتلميحه لتحكم ابن زايد بقرار الرياض: مصالحة قطر والسعودية تتم بعلمنا ومباركتنا

أثار مستشار ابن زايد الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، موجة غضب واسعة بين السعوديين بتويتر بعد تغريدة له ألمح فيها لتحكم ابوظبي بالقرار السعودي وقوله إن المصالحة الثنائية الجارية بين السعودية وقطر هي بعلم ومباركة الإمارات.

وقال “عبدالله” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”لتكون الامور واضحة كل الوضوح الحوار السعودي القطري لطي صفحة الخلاف الخليجي يتم بعلم وموافقة ومباركة الإمارات ومصر والبحرين”

لتكون الامور واضحة كل الوضوح. الحوار السعودي القطري لطي صفحة الخلاف الخليجي يتم بعلم وموافقة ومباركة الإمارات ومصر والبحرين ولن يتقدم الحوار شبرا واحدا بدون توافق الجميع. قطر تتودد الى الرياض وتقدم تنازلات وتراهن على شق صف الرباعي وهو رهان خاسر كجميع رهانات قطر السابقة واللاحقة https://t.co/7MCsaXkR0a — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) December 19, 2019

وتابع مهاجما قطر:”ولن يتقدم الحوار شبرا واحدا بدون توافق الجميع، قطر تتودد الى الرياض وتقدم تنازلات وتراهن على شق صف الرباعي وهو رهان خاسر كجميع رهانات قطر السابقة واللاحقة”

واثارت تغريدة مستشار ابن زايد غضب السعوديين معتبرين ذلك تجرأ على دولتهم وتدخل بشؤونها وتصوير الإمارات هي المتحكم بالأمر.

الحوار تقدم بين السعوديه وقطر وبيخلص بدونكم

ياويل يا مركز ثقل العالم يالطراطير — سـهـيــل (@ssuhaaill) December 19, 2019

لا تصالح مع الإمارات بالذات مهما كان فالغدر والحقد والحسد يسري في دمائكم وأنتم سبب مشاكل الخليج ،

ويظهر ذالك جليا في الغش التجاري حتى على مستوى الأدوية وصحة وحياة الناس ، وأما تهريب الحبوب المخدرة والدخان المغشوش فهذا غيض من فيض ،

فما بالك بالأمور السياسية — الليث التميمي ، هامة مضر ، (@GfXHU2NOswe8ls0) December 20, 2019

مأخذين في حالكم مقلب وأنتم أساس الخراب والدمار في العالم الإسلامي وهدم الدين الإسلام والله الشيطان ما بيعمل اعمالكم — Anes harb (@harb_anes) December 19, 2019

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في يونيو/ حزيران 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب، فيما تنفي الدوحة تلك الاتهامات.

ووضعت تلك الدول 13 مطلبا لقطر من بينها إغلاق قناة “الجزيرة” التلفزيونية، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية، وخفض العلاقات مع إيران والحد من الصلات مع جماعة الإخوان المسلمين.

ومؤخرا يبدو أن السعودية قد أدركت خسائرها الكبيرة جراء هذا الحصار الذي لم يجدي نفعا مع قطر، واتجهت نحو طريق المصالحة تحت مظلة الكويت وسلطنة عمان.