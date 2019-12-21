صحفي يمني بارز: اقتصاد عُمان يسير في اتجاه صحيح واقتصاد الإمارات دخل مرحلة الخطر لهذه الأسباب
رآى الصحفي اليمني المعروف أنيس منصور أنّ الاقتصاد العماني “يتحرك في مسار صحيح ويحقق نمواً جيد خلال عامي 2018 و2019”.
وعزا “منصور” ذلك إلى استقرار الأوضاع في السلطنة، و”حكمة قيادتهم ودهاء سلطانهم رغم النيران المشتعلة حولهم”.
في مقابل ذلك، قال الصحفي اليمني إنّ “الاقتصاد الإماراتي دخل مراحل الخطر، ومقاطعة معرض اكسبو 2020 في دبي، لن يرحم الإمارات من جرائمها في اليمن وعدة دول عربية”.
وذكر أنّ حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان والإمارات في نهاية الربع الثالث من عام 2019 تجاوز 8 مليار درهم.
وقال إن الإمارات قد تفقد أكثر من 12 مليار من هذه الأموال بعد فتح الخط التجاري بين السعودية وسلطنة عمان .
وأُعلن عن قرب افتتاح طريق جديد يربط السعودية وسلطنة عمان، سيختصر مسافة تقدر بـ 800كلم.
هذا الطريق تم إنشاؤه وسط ظروف بيئية صعبة وارتفاعات ضخمة لنفود الربع الخالي؛ حيث كان في السابق يستوجب المرور بريًا إلى دولة الامارات، وقريبًا الذهاب والعودة من وإلى عمان بشكل مباشر.
و بمجرد الإعلان عن قرب افتتاح الطريق الجديد بدأ القهر والألم يظهر على الإماراتيين، محاولين إدخال “المذهبية” في الطريق والترويج بأنه لا يوجد به خدمات.
وعن هذا الطريق قال “منصور” إنه “سينعكس سلبا على الاقتصاد الاماراتي”.
والجمعة، أطلق ناشطون بموقع “تويتر”، حملة جديدة لمقاطعة معرض اكسبو2020 في دبي، بعد النجاح الكبير لحملة مقاطعة المنتجات الاماراتية.