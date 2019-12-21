أجواء عالمية تشعل الدوحة رغم الطقس البارد وشقيق أمير قطر يعلق على نهائي “ليفربول وفلامينغو”.. ماذا قال؟

علق شقيق أمير قطر الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، على المباراة العالمية المرتقبة اليوم في الدوحة بنهائي بطولة كاس العالم للأندية والتي تجمع نادي ليفربول الإنجليزي بفلامنجو البرازيلي.

وقال الشيخ خليفة في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) معلقا على المباراة التي يرقبها العالم:” نهائي مشوّق لكأس العالم للأندية اليوم بين ليفربول وفلامينغو على استاد خليفة المونديالي في الدوحة”

نهائي مشوّق لكأس العالم للأندية اليوم بين ليفربول وفلامينغو على استاد خليفة المونديالي في الدوحة ..

حماس الجماهير المتدفقة يرفع حرارة المنافسة رغم الأجواء الباردة في #قطر هذه الأيام ..#ليفربول_فلامينغو — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) December 21, 2019

وتابع:”حماس الجماهير المتدفقة يرفع حرارة المنافسة رغم الأجواء الباردة في قطر هذه الأيام ..”

ويلتقى فريق ليفربول مساء اليوم بملعب “خليفة” الدولي، فلامنجو البرازيلي، فى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً فى قطر.

وحجز ليفربول مقعده في نهائي كأس العالم للأندية بالفوز على مونتيري المكسيكي بنتيجة 2 – 1، في حين تغلب فلامنجو على الهلال السعودي بنتيجة 3 – 1، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

ويسعى الريدز لحصد ثالث ألقابه هذا العام بعدما سبق وأن توج بطلاً لمسابقتي دوري ابطال اوروبا وكأس السوبر الاوروبي على حساب ناديا توتنهام وتشيلسي الإنجليزيين، كذلك فلامنجو الذي توج ببطولتي كأس ليبرتادوريس “دوري ابطال امريكا الجنوبية”، والدوري البرازيلي.

وتعقد جماهير الريدز آمالها على مثلث الرعب الذي يضم محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو بجانب الحارس البرازيلي أليسون من أجل الحصول على بطولة كأس العالم للأندية للمرة الاولى وهو اللقب الوحيد الغائب عن خزائن النادى الإنجليزى العريق بجانب كسر عقدة الفرق البرازيلية ورد الاعتبار أمام فلامنجو.