“رداحة الإمارات” مريم الكعبي تهاجم الجزيرة بعد احباطها مخططات “عيال زايد” وتعترف أنها محترفة

هاجمت الكاتبة الإماراتية، مريم الكعبي، قناة الجزيرة القطرية، متهماً إياها بـ”لعب دور قذر” بعد أن تمكنت القناة القطرية من احباط مخططات عيال زايد في المنطقة وتوعية الشعوب العربية مما يحاك ضدهم.

الكعبي أو ما تسمى “رداحة الإمارات” جراء تغريداتها التي تتطاول فيها على رموز الخليج وخاصة شيوخ قطر، قالت في تغريدة رصدتها “وطن”، ( في رأيي أن دور الجزيرة يجب توثيقه كأقذر دور في التاريخ الحديث تم من خلاله غسل العقول العربية بخطاب ممنهج في غاية الخبث والاحتراف من أجل تأجيج الصراعات الطبقية والمذهبية وضرب علاقة الشعوب بمؤسساتها وتشويه أدوار الدول ومواقفها).

وأضافت الكاتبة الإماراتية، ( جريمة لم يسبقها أحد إليها وهي الريادة الوحيدة لقطر).!

في رأيي أن دور الجزيرة يجب توثيقه كأقذر دور في التاريخ الحديث تم من خلاله غسل العقول العربية بخطاب ممنهج في غاية الخبث والاحتراف من أجل تأجيج الصراعات الطبقية والمذهبية وضرب علاقة الشعوب بمؤسساتها وتشويه أدوار الدول ومواقفها.

جريمة لم يسبقها أحد إليها وهي الريادة الوحيدة لقطر. — مريم الكعبي (@maryam1001) December 19, 2019

وزادت على ما سبق قائلة :” يجب توثيق جرائم قناة الجزيرة في حق الشعوب العربية ودور هذه القناة المباشر في تأجيج وتغذية صراعات داخلية تحولت إلى شكل دموي سقط فيه مئات الآلاف من الضحايا وتم تهجير الملايين “.

يجب توثيق جرائم قناة الجزيرة في حق الشعوب العربية ودور هذه القناة المباشر في تأجيج وتغذية صراعات داخلية تحولت إلى شكل دموي سقط فيه مئات الآلاف من الضحايا وتم تهجير الملايين.#الجزيرة — مريم الكعبي (@maryam1001) December 19, 2019

الكاتبة الإماراتية أضافت هاجمت قطر في ظل مساعي المصالحة الخليجية الجارية قائلة:” حتى وهي تسعى للمصالحة تقوم قطر بتلغيم علاقة شعوب دول التحالف بألغام الفتنة، كيف يمكن أن نثق بسياسة دولة تسعى للمصالحة عبر ضرب علاقات دول وشعوب!! “.

حتى وهي تسعى للمصالحة

تقوم قطر بتلغيم علاقة شعوب دول التحالف بألغام الفتنة



كيف يمكن أن نثق بسياسة دولة تسعى للمصالحة عبر ضرب علاقات دول وشعوب!!#قطر — مريم الكعبي (@maryam1001) December 19, 2019

وكانت صحيفة “القبس” الكويتية كشفت، الخميس، عن تقدم حصل في المفاوضات الجارية بين الدوحة والرياض في سبيل إنهاء الأزمة الخليجية.

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وأفادت الصحيفة الكويتية، أنها علمت من مصادر خليجية رفيعة، أن المفاوضات السعودية ــ القطرية لحل الأزمة الخليجية أسفرت عن الاتفاق على 3 نقاط حتى الآن.