مريام فارس
مريام فارس
حياتنا

مدمنة التعري مريام فارس تحيي حفلاً صاخباً في الرياض وتغني لـ”ابن سلمان”: نفسي أقولهالك!

كتب وطن
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أحيت الفنانة ميريام فارس، حفل غنائي ضخم في المملكة العربية ضمن موسم ، برفقة الفنان .

وشهد الحفل حضور جماهيري ضخم، بينما قدمت ميريام فارس، عدد كبير من أبرز أغانيها منها :” واحشني ايه”، و”أنا والشوق”، ونفسي أقولهالك”.

بينما أشعلت المسرح بغنائها أغنية “إيه اللي بيحصل”، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير جدًا، بالرقص والتصفيق الحاد معها.

كما كشفت ميريام فارس، لجمهورها عن مفاجأة أثناء إحياء الحفل، وهي تعاقدها على إحياء حفل آخر في السعودية يوم 21 ديسمبر الجاري.

وفي حادث مثير خلال الحفل.. اضطرت ميريام فارس، إلى أن إيقاف حفلها؛ بسبب إغماء أحد الحضور بالحفل، وطلبت عبر استخدام الميكرفون حضور الإسعاف لإنقاذ حياته.
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