سعد لمجرد
سعد لمجرد
Videoحياتنا

“شاهد” المتحرش سعد لمجرد يرقص بالعلم السعودي في الرياض ويثير جدلاً واسعاً.. “أنت معلم”

كتب وطن
0

أثار الفنان المغربي، سعد لمجرد، المتهم بالتحرش، جدلاً واسعاً، بعدما ظهر في حفله ليلة أمس بالعاصمة “الرياض”، وهو يرتدي علم بلاده إلى جانب علم المملكة العربية ، ويتراقص على نغمات أغنيته أمام الجمهور الذي وصل عدده للآلاف.

وأحيا سعد لمجرد، مساء أمس الأربعاء، حفل غنائي ضخم بحضور الآلاف من الجمهور، وذلك على خشبة مسرح محمد عبده، في بوليفارد ضمن فعاليات موسم الرياض.

ولاقى سعد، استقبالاً حافلاً من الجمهور بعد غيابه ما يقرب من ثلاث سنوات عن إحياء الحفلات الغنائية بعد أزمته الأخيرة.

يُذكر أنه تم اتهام سعد المجرد، مرتين بالاعتداء على فتاتين، الأمر الذي جعله يبتعد عن الساحة الفنية لفترة، لمواجهة تلك القضايا التي لاحقته.

قد يعجبك ايضا
تقارير

“إن لم تلغي القمة هذا ما سنفعله بك “.. الملك سلمان هدد مهاتير محمد بعقاب…

تقارير

إعلان مرتقب خلال أسابيع.. قطر والسعودية تتقدمان 3 خطوات نحو حل الأزمة الخليجية وهذه…

الهدهد

حقيقة وفاة الشيخ محمد العريفي في احدى مستشفيات الرياض.. رواية تقول حادث سير وأخرى…

تقارير

إجراءات رسمية في الخليج تقضي بتشديد الرقابة على منتجات الإمارات وتوقعات بخسائر فادحة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.