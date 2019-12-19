“شاهد” المتحرش سعد لمجرد يرقص بالعلم السعودي في الرياض ويثير جدلاً واسعاً.. “أنت معلم”

أثار الفنان المغربي، سعد لمجرد، المتهم بالتحرش، جدلاً واسعاً، بعدما ظهر في حفله ليلة أمس بالعاصمة السعودية “الرياض”، وهو يرتدي علم بلاده إلى جانب علم المملكة العربية السعودية، ويتراقص على نغمات أغنيته أمام الجمهور الذي وصل عدده للآلاف.

وأحيا سعد لمجرد، مساء أمس الأربعاء، حفل غنائي ضخم بحضور الآلاف من الجمهور، وذلك على خشبة مسرح محمد عبده، في بوليفارد ضمن فعاليات موسم الرياض.

ولاقى سعد، استقبالاً حافلاً من الجمهور بعد غيابه ما يقرب من ثلاث سنوات عن إحياء الحفلات الغنائية بعد أزمته الأخيرة.

يُذكر أنه تم اتهام سعد المجرد، مرتين بالاعتداء على فتاتين، الأمر الذي جعله يبتعد عن الساحة الفنية لفترة، لمواجهة تلك القضايا التي لاحقته.