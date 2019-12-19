“شاهد” السعودية هند القحطاني “المهووسة بالجنس والمثلية” تشعل مواقع التواصل بفيديو رقص جديد!

عادت مشهورة سناب شات السعودية هند القحطاني “المهووسة بالجنس والمثلية” لإثارة الجدل من جديد حيث تصدر وسم باسمها تويتر السعودية، بعد نشرها مقطع جديد ترقص فيه من المطبخ.

وبدت القحطاني المقيمة في أمريكا بالفيديو وهي ترتدي قفازات في يدها وتقطع البصل أثناء تحضير وجبة بالمطبخ وتقول لمتابعيها “وحشتوني” بعد غياب يومين دون تصوير بسبب انشغالها في الامتحانات.

بعد غياب "هند القحطاني" لمدة يومين عن السناب شات رجعت الان وهي تصور طبخها و يومياتها وتشاركها مع متابعيها.



#هند_القحطاني pic.twitter.com/KJdl0VkI8r — خُلاصة_الهاشتاق (@HshTago) December 19, 2019

وقالت هند إنها ستجهز “مكرونة بالدجاج” ثم ظلت تتراقص على نغمات إحدى الأغاني.

وكانت هند المعروف بإثارتها للجدل قد أشعلت تويتر قبل أيام بعدما ظهرت ترقص بطريقة مثيرة.

وحظيت “هند” على تفاعل واسع بين المتابعين بمجرد ظهورها فكتب أحد المعلقين: ‏‎عشان اختفت ورجعت وهي تطبخ طالعة ترند وش هالمهزلة؟

وسبق أن تعرضت هند القحطاني لهجوم واسع بعد بثها فيديو تعلن فيه عن ميولها الجنسية الشاذة ودعمها للمثلية.

وقالت إنها تتضامن مع المثليين لكون الميول الجنسية حرية شخصية لا تقبل التدخل من الآخرين، مشيرةً لكونهم مسالمين ولا يسيئون لأحد.

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وفجر هذا الفيديو غضب السعوديين الذين أعلن معظمهم تبرؤهم منها، وطالبوا الدولة بإسقاط الجنسية عنها حتى لا تسيء للمملكة.

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كما وسبق أن تسببت السعودية ” هند القحطاني ” في إثارة موجة كبيرة، من الانتقادات اللاذعة من السعوديين بعد ظهورها في بث فيديو مباشر على (سناب شات)، وهي تجاهر بإفطارها في رمضان.