“شاهد” سما المصري تستعين بمدرب لتعليمها “البلياردو”: حاسة حاجة تقيله في جسمي!

وانا بالعب بلياردو كنت حاسه ان في حاجه تقيله في جسمي مش عارف اتحرك منها براحتي بس تمام ابتديت اتعامل. الفيديو كامل للعبه البلياردو موجوده في فيديو الان علي قناتي علي اليوتيوب والرابط بتاعها هنا في البايو وفي الاستوري واسمها علي اليوتيوب: Sama ELMasrii اشتركوا الان واعملوا subscripe وفعلوا زر الجرس… ابرااااج تقييييله 😂😂😂😂