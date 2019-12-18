“شاهد” سما المصري تستعين بمدرب لتعليمها “البلياردو”: حاسة حاجة تقيله في جسمي!

فجرت الفنانة المصرية سما المصري، جدلاً واسعاً، في مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل، وهي تلعب “البلياردو”.

وقالت سما المصري في بداية الفيديو إنها لا تجيد لعب البلياردو، والتي وصفتها بلعبة “الباشوات”، وعن استعانتها بأحد الأشخاص لتعليمها.

وعلقت سما المصري على الفيديو: “وأنا بالعب بلياردو كنت حاسه ان في حاجه تقيله في جسمي مش عارف اتحرك منها براحتي بس تمام ابتديت اتعامل”.

وشاركت سما المصري مؤخرا فيديو لها وهي تشتري الخضار من سوق شعبية ولكنها اختارت التنكر بارتداء النقاب، وعلقت قائلة: “اتنكرت من شويه ونزلت السوق اشتري خضار وطلعت لايف من هناك كانت ليله يامعلم ودي صورة من اللايف”.