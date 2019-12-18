حقيقة وفاة الشيخ محمد العريفي في احدى مستشفيات الرياض.. رواية تقول حادث سير وأخرى نوبة قلبية
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الأربعاء، بنبأ وفاة الداعية السعودي الشهير الشيخ محمد العريفي، بعد تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة داخل إحدى مستشفيات السعودية.
ولم تؤكد أي جهة سعودية رسمية هذا النبأ الذي انتشر كالنار بالهشيم بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما تابعت “وطن”، مما يشكك في صحة هذا الخبر فقد يكون اشاعة ولا علاقة له بالواقع ودون ذكر الاسباب الهدف منه جلب الزوار الى بعض المواقع التي استبقت نشر الخبر .
وعند متابعة حساب الداعية محمد العريفي على تويتر، فإن حسابه متوقف على النشر منذ السادس من مايو الماضي، حيث انتشرت شائعات حول تعرضه للاعتقال بعد اختفاء حسابه بشكل مفاجئ على غرار ما حدث مع الدكتور سلمان العودة وبقية العلماء.
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بعد نحو شهرين من إغلاق حسابه على الرغم من تطبيله المستمر لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أطل الداعية السعودي المعروف محمد العريفي ليفاجئ متابعيه بظهور نادر لم يكن يتوقعه أحد، مروجا لمهرجان “شتاء طنطورة” الذي أقيم في “مدائن صالح”.
ونشر الحساب الرسمي لـ”شتاء طنطورة” على موقع “تويتر” مقطع فيديو لـ”العريفي” أثناء تواجده في مدائن صالخ بمدينة العلا التابعة للمدينة المنورة يتحدث فيه عن فوائد السفر.
وبحسب الفيديو الترويجي لفعاليات شتاء طنطورة، لم ينس “العريفي” استغلال مقولات الإمام الشافعي في تبريره لما قام به، ناقلا عن “الشافعي” قوله:” تغرّب عن الأوطان في طلب العلى، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد، تفريج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد”.
من هو الشيخ العريفي
الشيخ محمد العريفي هو شيخ وداعية إسلامي من اصل سعودي ويعيش في المملكة العربية السعودية ، يحمل شهادة الدكتوراة في العقيدة والمذاهب المعاصرة ، ويحبه الكثيرون بل كل الشعب العربي والإسلامي ، وله حضور كبير جدا، في وسائل الأعلام السعودية والعربية خصوصاً في القنوات الدينية وله اسلوب ورونق خاص في خطبة ومحاضراته الدينية .
تويتر يتساءل..
وعلى تويتر سارع النشطاء للتساؤل حول صحة الداعية الشهير ومدىة صحة التقارير التي تتحدث عن وفاته حسب ما رصدت “وطن”.
مرض الشيخ محمد العريفي
وكانت تقارير تحدثت عن أن الشيخ محمد العريفي اصيب مؤخرا بمرض اقعده وحد من نشاطه كداعية ولم يتم التأكد من هذه المعلومات.
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