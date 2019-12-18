حقيقة وفاة الشيخ محمد العريفي في احدى مستشفيات الرياض.. رواية تقول حادث سير وأخرى نوبة قلبية

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الأربعاء، بنبأ وفاة الداعية السعودي الشهير الشيخ محمد العريفي، بعد تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة داخل إحدى مستشفيات السعودية.

ولم تؤكد أي جهة سعودية رسمية هذا النبأ الذي انتشر كالنار بالهشيم بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما تابعت “وطن”، مما يشكك في صحة هذا الخبر فقد يكون اشاعة ولا علاقة له بالواقع ودون ذكر الاسباب الهدف منه جلب الزوار الى بعض المواقع التي استبقت نشر الخبر .

وعند متابعة حساب الداعية محمد العريفي على تويتر، فإن حسابه متوقف على النشر منذ السادس من مايو الماضي، حيث انتشرت شائعات حول تعرضه للاعتقال بعد اختفاء حسابه بشكل مفاجئ على غرار ما حدث مع الدكتور سلمان العودة وبقية العلماء.

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إدراك #رمضان فضلُ ورحمة يمُن الله بها على من شاء من عباده "قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا"

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واستثمارك #شهر_رمضان بالذِكر، والتلاوة، والتراويح، والصدقة، هو شكر لله وطلب لمزيد فضله ورحمته

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اللهم اشملنا برحمتك،

واختم لنا شهر رمضان برضوانك

.. — د. محمد العريفي (@MohamadAlarefe) May 6, 2019

بعد نحو شهرين من إغلاق حسابه على الرغم من تطبيله المستمر لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أطل الداعية السعودي المعروف محمد العريفي ليفاجئ متابعيه بظهور نادر لم يكن يتوقعه أحد، مروجا لمهرجان “شتاء طنطورة” الذي أقيم في “مدائن صالح”.

ونشر الحساب الرسمي لـ”شتاء طنطورة” على موقع “تويتر” مقطع فيديو لـ”العريفي” أثناء تواجده في مدائن صالخ بمدينة العلا التابعة للمدينة المنورة يتحدث فيه عن فوائد السفر.

وبحسب الفيديو الترويجي لفعاليات شتاء طنطورة، لم ينس “العريفي” استغلال مقولات الإمام الشافعي في تبريره لما قام به، ناقلا عن “الشافعي” قوله:” تغرّب عن الأوطان في طلب العلى، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد، تفريج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد”.

"ومَن وعى التاريخَ في صدرهِ

أضافَ أعمارًا إلى عمرهِ"



محطات تاريخية بين إرث الماضي وواقع تنمية الحاضر، من #العُلا يشرفنا الشيخ محمد العريفي خلال #شتاء_طنطورة pic.twitter.com/S4Z2eYJBsp — Winter At Tantora شتاء طنطورة (@WinterAtTantora) February 19, 2019

من هو الشيخ العريفي

الشيخ محمد العريفي هو شيخ وداعية إسلامي من اصل سعودي ويعيش في المملكة العربية السعودية ، يحمل شهادة الدكتوراة في العقيدة والمذاهب المعاصرة ، ويحبه الكثيرون بل كل الشعب العربي والإسلامي ، وله حضور كبير جدا، في وسائل الأعلام السعودية والعربية خصوصاً في القنوات الدينية وله اسلوب ورونق خاص في خطبة ومحاضراته الدينية .

تويتر يتساءل..

وعلى تويتر سارع النشطاء للتساؤل حول صحة الداعية الشهير ومدىة صحة التقارير التي تتحدث عن وفاته حسب ما رصدت “وطن”.

صدق محمد العريفي توفى🙁؟؟؟؟ — . (@i_nodi1) December 18, 2019

كلها اشاعات 👌🏽

المشكله محدده بحادث مروري 🤔 — ياسر الهدباني،ابوفهد (@yaseer_ALhdbani) December 18, 2019

رحمه الله — ابراهيم الرشيد (@ibarahim23) December 18, 2019

انت حيي ولا ميت — Wafa (@Wafakhaled6) December 18, 2019

مرض الشيخ محمد العريفي

وكانت تقارير تحدثت عن أن الشيخ محمد العريفي اصيب مؤخرا بمرض اقعده وحد من نشاطه كداعية ولم يتم التأكد من هذه المعلومات.

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