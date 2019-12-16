اشتهر بشتم الفلسطينيين والتطاول عليهم.. عبدالحميد الغبين يؤكد سحب الجنسية السعودية منه بقرار وزاري:”سمعا وطاعة”

أكد الصحافي والمطبع السعودي المثير للجدل عبدالحميد الغبين، ما تم تداوله عن سحب الجنسية السعودية منه وقال إن القرار حقيقي وتم بأمر وزاري دون أن يعرف السبب.

وفي أول تعليق له على الأمر منذ تداول الخبر بالأمس، قال “الغبين” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”ما نشر عن سحب الجنسية صحيح وبقرار وزاري ولا أعرف الأسباب”

ما نشر عن سحب الجنسية صحيح وبقرار وزاري ولا أعرف الأسباب !

وأنا أحترم القرار بغض النظر عن حيثياته وليس لنا إلا السمع والطاعة.#عبدالحميد_الغبين — #عبدالحميد الغبين (@Abdullhameeds) December 16, 2019

وتابع:”وأنا أحترم القرار بغض النظر عن حيثياته وليس لنا إلا السمع والطاعة.”

وأبدى العديد من متابعيه شماتة واضحة في القرار، لما عرف عن الغبين من تغريدات استفزازية تناهض الفلسطينيين وتناصر الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

يذكر أن الإعلامي السعودي كان من أبرز الدعاة لبناء علاقات دبلوماسية واقتصادية مع إسرائيل، كما أنه رحب في أحد مقاطع الفيديو التي تم تداولها له باجتياح إسرائيل جنوب لبنان من أجل القضاء على حزب الله.

أوصانا الله تعالى:وتعاونوا على البر والتقوى ..لا شك أن #إسرائيل يسعدها أن تتعاون مع جميع جيرانها في شتى المجالات لمصلحة شعوب المنطقة ورخائها في #السعودية ودول #الخليج وغيرها لتشهد نهضة غير مسبوقة تستقطب أنظار العالمhttps://t.co/tPVq2pbO71 pic.twitter.com/Zu6Gh6CiC5 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 16, 2019

ونشرت صفحة وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر موقع تويتر (إسرائيل بالعربية) مقطع فيديو للغبين استعرض فيه الفوائد التي ستجنيها السعودية من التعاون الاقتصادي مع إسرائيل.

وسبق أن فجر الكاتب السعودي المتصهين، عبد الحميد الغبين، موجة غضب واسعة، في حوار أجراه مع صحيفة “تايمز أف إسرائيل”، مؤخراً لتجميل صورة الاحتلال الغاصب أمام الشعب السعودي.

وقال الغبين الذي غالباً ما تستضيفه القنوات الاسرائيلية للحديث عن تطورات المنطقة، وفق ما رصدت “وطن”، ( تغيرت فكرة السعوديين والعرب عن إسرائيل حيث كنا نعتقد أنها دولة تقتل الأطفال وتغتصب أرض ليست لها إلى دولة صديقة وجزء من المنطقة).!

وأضاف الكاتب المتصهين، ( العرب وخاصة السعوديون، مندهشون من التطور العلمي والتكنولوجي والمعرفي الإسرائيلي في جميع المجالات ).