“شاهد” صور نادرة للعُماني المغدور “محمد العريمي” نشرها شقيقه تلقى تفاعلاً واسعاً

تفاعل ناشطون عمانيون بتويتر بشكل كبير مع تغريدة لسالم العريمي، شقيق المواطن العُماني عبدالله محمد العريمي الذي راح ضحية اعتداء مسلح في لندن بهدف السرقة.

ونشر سالم العريمي في تغريدة التي رصدتها (وطن) على حسابه بتويتر عدة صور نادرة لأخيه عبدالله وعلق عليها بقوله:”الحمد لله الذي أعطانا فشكرنا، ثم أخذ منا فصبرنا، وحسبنا الله ونعم الوكيل”

الحمد لله الذي أعطانا فشكرنا، ثم أخذ منا فصبرنا، وحسبنا الله ونعم الوكيل،

أخواني وأصدقائي… أشكركم شكرا لا تسعه الحروف على تعازيكم ومواساتكم في فقدان أخي #محمد_عبدالله_العريمي رحمه الله



جزاكم الله جميعاً عنّا وعن محمد رحمه الله خيراً وحفظ أهلكم ولا أراكم مكروهاً في من تُحبّون pic.twitter.com/1lUw1s7Q4x — سالم عبدالله العريمي (@salimaalaraimi1) December 14, 2019

وتابع شاكرا تضامن العُمانيين وكل من قدم له التعزية:”أخواني وأصدقائي أشكركم شكرا لا تسعه الحروف على تعازيكم ومواساتكم في فقدان أخي #محمد_عبدالله_العريمي رحمه الله، جزاكم الله جميعاً عنّا وعن محمد رحمه الله خيراً وحفظ أهلكم ولا أراكم مكروهاً في من تُحبّون”

وأكدت الشرطة البريطانية في تحقيقاتها النهائية قبل أيام، بأن الاعتداء الذي راح ضحيته المواطن العُماني محمد العريمي كان بهدف السرقة.

ونقلت صحيفة “إيفننغ ستاندرد” عن قائد التحقيق تصريحه بأن عملية القتل حدثت عندما قام رجلان مشتبه بهما بالاقتراب من محمد وصديقه عند شارع بازل في جادة شارع بافيلون، حيث قاما بالاعتداء عليهما وهربا من موقع الحادث سيرًا على الأقدام، وكانت هناك سيارة في انتظارهما على نهاية شارع سلون.

وناشد قائد التحقيق في قضية القتل كل من رأى المشتبه بهما أو السائق في شارع سلون عند منتصف الليل أو أي شخص استطاع تصوير جزء من الحادثة التواصل مع الشرطة مباشرة.