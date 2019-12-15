“شاهد” شهادة مشجع سعودي في حق قطر قد تذهب به وراء الشمس.. تصريح سيجلط تركي آل الشيخ ويعيده للغيبوبة

أشاد مشجع سعودي كان متواجدا في الدوحة لتشجيع فريقه الهلال السعودي الذي تأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بعدما فاز على الترجي التونسي، بقطر وحسن ضيافتها وتنظيمها للبطولة.

وفي تصريحات قد تغضب الديوان الملكي السعودي وخاصة مستشار ابن سلمان الحاقد على قطر تركي آل الشيخ، قال المواطن السعودي في تصريحاته للجزيرة إنه تفاجأ بكرم الضيافة القطري وكذلك التنظيم العالمي المذهل متمنيا أن تحذو دول الخليج جميعا حذو قطر، ووصف التنظيم بأنه شيء غير طبيعي ومذهل.

وشدد المشجع السعودي على أنه يشهد شهادة حق لقطر ولا يجاملها:”التنظيم على أعلى مستوى وقطر تستحق كل الشكر والقائمين على هذه البطولة أيضا لهم كل الشكر، وأنا لا اقول هذا مجاملة أقوله وأنا صادق”

وأضاف:”أنا رجل سعودي افتخر بوطني وافتخر بجميع دول الخليج ولكن ما تقوم به هذه الدولة هو عمل كبير ويجب أن نحتذي به جميعا في الخليج”

وتأهل الهلال السعودي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بعدما فاز على الترجي التونسي بهدف نظيف سجله الفرنسي بافيتمبي غوميز.

وسيقابل الهلال، بطل أسيا، فلامنغو البرازيلي، حامل لقب بطولة كوبا ليبرتادوريس يوم الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن يلتقى ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا، يوم الأربعاء مع مونتيري المكسيكي الذي تأهل أيضا إلى نصف نهائي البطولة بعد فوزه على السد القطري 3-2.

وتمكن غوميز، المحترف في صفوف الهلال، من إحراز هدف المباراة الوحيد بعد ثماني دقائق فقط من نزوله بعد أن كان على مقعد البدلاء.