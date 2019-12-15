“شاهد” تزامناً مع حملةٍ عُمانية لدعمها.. ماذا قال السلطان قابوس عن المنتجات العُمانية؟؟

أعاد مغرّدون عُمانيون تداول خطاب للسلطان قابوس بن سعيد، يتحدث فيه عن أهمية إعطاء المنتج الوطني العماني الأولوية.



وقال السلطان بخطابٍ ألقاهُ في “سيح الصالحات” بتاريخ 29 من يناير عام 2005م: “نحن لا يمكن أن نمنع المنتجات الاخرى من دخول البلد .. هذا سوق مفتوح ونحن الآن في عصر العولمة والتجارة الحرّة”.



وأضاف: “من المهم أن نكون على وعي، وعلى مستوى المسؤولية الوطنية، بحيث يتمّ إعطاء الأولوية للمنتج العماني”.



وتابع السلطان: “أنا أحياناً أسال الناس عندما ألتقي بهم عن مصدر بعض المنتجات كالدشداشة مثلاً ولا يعرفون .. وهذا شيء غير طيّب”. مضيفاً أن الإنسان حينما يذهب الى مكان ويشتري يجب أن يعرف أين أنتِجَ هذا المُنتج.



وقال: “إذا وجد المنتج العماني وإن كان قيمته أعلى فيجب إعطاءه الأولوية”.



وذكر السلطان قابوس أنه في نهاية المطاف أن المواطن العُماني بشراء المنتجات العمانية يدعم نفسه؛ لأنه كلما توسّعت هذه الصناعات والمؤسسات كلما كانت فرص العمل أكثر، وعليه يتم استيعاب أيادي عاملة أكثر.

#المنتج_العماني_اختيارنا_الاول



من خطاب صاحب الجلالة السلطان حفظه الله ورعاه عن المنتج العماني استمعوا👇👇👇 pic.twitter.com/BUaUliFYNW — مكتوم (@bW9uXJeAVzckCxt) December 15, 2019

ويأتي تداول هذا المقطع من خطاب السلطان قابوس بن سعيد تزامناً مع حملة أطلقها مغرّدون عُمانيون بموقع “تويتر” لدعم المنتجات العمانية عبر هاشتاغ (#المنتج_العماني_إختيارنا_الأول) تصدّر قائمة الترند في سلطنة عمان بعد ساعاتٍ قليلة من تدشينه.



ودعا النشطاء والمغرّدون العُمانيون إلى دعم منتجات بلادهم، معتبرينها أحد أشكال المواطنة، وتقوي الاقتصاد الوطني.



وأشاد العمانيون بجودة المنتج العماني وأكدوا أنه مضمون وثقه .

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والسبت، أصدرت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في سلطنة عمان بياناً، أكدت فيه أنها تتابع ما تم تداوله في وسائل التواصل الإجتماعي مؤخرًا حول السلع والمنتجات المتداولة في أسواق السلطنة.



وجاء في البيان على حساب الوزارة بـ”تويتر”، وفق ما رصدت “وطن” أن مركز سلامة وجودة الغذاء يقوم بصورة مستمرة بفحص منتجات الأغذية المختلفة في الأسواق للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

تابعت الوزارة ماتم تداوله في وسائل التواصل الإجتماعي، وتؤكد الوزارة ممثلة ب #مركز_سلامة_وجودة_الغذاء بأنها وبصورة مستمرة تقوم بفحص منتجات الأغذية المختلفة في الأسواق للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية . pic.twitter.com/WamnLkEEog — وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه – عُمان (@mrmwroman) December 14, 2019

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