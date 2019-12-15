تصريح جريء من أمير قطر سيجلط ابن زايد والسيسي.. هذا ما وعد به حكومة الوفاق الليبية للتغلب على حفتر

أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن استعداد الدوحة لتقديم أي دعم تطلبه حكومة الوفاق الوطني الليبية بطرابلس، في المجالين الأمني والاقتصادي.

ونقل بيان لحكومة الوفاق، اليوم الأحد، أن أمير قطر أكد خلال استقباله رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، أن “دولة قطر ستضاعف العمل من أجل أن تتجاوز ليبيا الأزمة التي تمر بها، مبديا الاستعداد لتقديم أي دعم تطلبه حكومة الوفاق الوطني في المجالين الأمني والاقتصادي”​​​.

وأضاف البيان أن أمير قطر “جدد دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني ولجهود السيد الرئيس لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا”.

وأوضح البيان أن الجانبين بحثا “مستجدات الوضع السياسي والأمني وتداعيات العدوان على العاصمة طرابلس”، فيما تطرقت المباحثات “لمؤتمر برلين المزمع عقده لبحث الأزمة الليبية، واتفق الجانبان على ضرورة دعوة كل الدول المعنية بالشأن الليبي إلى هذا اللقاء، دون أي إقصاء”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد على استعداد بلاده لإرسال قواتها العسكرية إلى ليبيا، في حال طلبت حكومة الوفاق ذلك.

وقال أردوغان: “إن طلبت ليبيا منا جنودا، فإننا سنلبي هذا الطلب”، وذلك حسب وكالة “الأناضول” التركية.

وكان أردوغان قال: “إنه من حق تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في حال تمت دعوتها من الشعب الليبي”، مشيرا إلى أنه يخطط لعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث الأوضاع في ليبيا.

وقال أردوغان في مقابلة مع قناة “تي أر تي” التركية: “في حال دعانا الشعب الليبي فيحق لنا إرسال قوات عسكرية إلى هذا البلد”، مضيفا: “طلبت عقد لقاء مع الرئيس الروسي بوتين لبحث الأوضاع في ليبيا، قبل اللقاء المقرر في الثامن من الشهر المقبل، وقد يتم ذلك خلال الفترة المقبلة، لأنني لا أريد أن تصبح ليبيا سوريا ثانية”.