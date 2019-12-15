“رجعت الرياض”.. “شاهد” تركي آل الشيخ فاق من الغيبوبة فجأة على مهرجان الموسيقى “ميدل بيست”!

عاد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، إلى الرياض بعد رحلة علاج في أمريكا، مصطحباً معه بشرى سارة للسعوديين وهي مهرجان الموسيقى “ميدل بيست”، الذي سيقام على مدار 3 أيام، في الفترة بين 19 حتى 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري

وعلق مستشار ابن سلمان على عودته إلى أرض السعودية، بعد رحلة علاج أثارت جدلاً واسعاً على خلفية اصابته بورم في الدماغ ومشاكل صحية أخرى، وسط أنباء كانت تتحدث عن إصابته بالشلل جراء المرض الخطير الذي تعرضه له.

وغرد تركي آل شيخ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الحمد لله الرياض أخيرا، اه يا هوا وتراب الرياض”.

الحمدالله الرياض اخيراً❤️❤️❤️🇸🇦🔥🙏🏻 اه يا هوا وتراب الرياض — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 14, 2019

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وفي فيديو أخر نشره آل الشيخ، دعا لحدث ضخم في المملكة العربية السعودية، وهو مهرجان الموسيقى “ميدل بيست”، الذي سيقام على مدار 3 أيام، في الفترة بين 19 حتى 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في ختام موسم الرياض الترفيهي.

رجعت الرياض … باقي ٤ أيام على #مدل_بيست فيه اكثر من 100 Dj وفنان عالمي غير المطاعم والمتاجر العالمية

وراشد الماجد ورابح صقر وماجد المهندس وعمرو دياب ومحمد حماقي ونجوم آخرين في ريمكسات عالمية

احجزوا تذاكركم قبل تخلص ⬇⬇https://t.co/UBahp0kt7O pic.twitter.com/IUudoUss0z — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 14, 2019

وأعلن العديد من فناني العالم العربي، عن حضورهم مهرجان “ميدل بيست”، مثل عمرو دياب ورابح صقر وأحمد حلمي ومحمد هنيدي وأحمد السقا ومحمد حماقي وأمير كرارة وأكرم حسني وهشام ماجد وشيكو.

يشار إلى أن مصادر لصحيفة “سبق” ذكرت أن “الفحوصات الطبية التي سيخضع لها آل الشيخ تأتي لمتابعة نزيف متقطع وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم، بالإضافة إلى متابعة حالة الورم في الرأس الذي يقع في منطقة قريبة من الغدة”.

وطمأنت هذه المصادر المقربة على صحة آل الشيخ، مشيرة إلى أنه “سيخضع للمتابعة والرعاية الطبية على يد فريق طبي أمريكي وأوروبي، متمنية له دوام الصحة والعافية والشفاء، والعودة إلى أرض الوطن لمواصلة نشاطه في إدارة هيئة الترفيه التي حققت نجاحات غير مسبوقة خلال فترة قصيرة”.

وكان آل الشيخ قد غرد على حسابه في “تويتر” بعبارات اعتذار رقيقة كشف فيها أن أقصى أمنياته أن يتأكد الجميع من أن “كل همي رضاكم وسعادتكم وأن كل سعودي يكون سعيد وماخذ فرصته في إثبات موهبته سامحوني إذا مقصر لكن اعرفو ان هدفي سعادتكم”.