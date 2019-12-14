ضاحي خلفان يُشعل غضب السعوديين بتغريدة “الشعب الفاشل” بعد حملة مقاطعة المنتجات الإماراتية

وجّه ضاحي خلفان رئيس شرطة دبي السابق إهانةً واضحةً للشعب السعودي بعد حملة السعوديين لمقاطعة المنتجات الإماراتية .

وقال “خلفان” في تغريدته التي حذفها بعد أن أشعلت غضب السعوديين: “الشعب السعودي لا يعرف إلا النقد والتنظير على الشعوب. شعب فاشل لا يستطيع صناعة فرشاة أسنان.. ينتقد صناعة دولة سبقته بعشرات السنين . حقيقة يجب ادراكها”.

وأثارت التغريدة تعليقاتٍ ساخطة من المغرّدين السعوديين، لكنّ “خلفان” عادَ وتبّرأ من التغريدة وقال:”الشعب السعودي في القلب والعين وفي الفؤاد واخوان نورة معروف عنهم الذكاء والفطنة …كيف لا وهم أصل العرب”.

فقط للعلم هذه ليست تغريدة لي…الشعب السعودي في القلب والعين وفي الفؤاد واخوان نورة معروف عنهم الذكاء والفطنة …كيف لا وهم أصل العرب…

👇 pic.twitter.com/wGBTGuyedE — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 14, 2019

#مقاطعه_المنتجات_الايرانيه

يا ضاحي طقعان خذ راحتك ما راح أحد يرد عليك لا إعلام ولا إعلاميين وخاصة اللي يتبطحون عندكم في فنادق جميرا 💿💃🍻 !!

ولكن أحذر الشعب السعودي لأنا إذا ألتفتنا لكم راح تكون الألتفاته موجعه يا من عمره أكبر من عمر دولته !!#مقاطعة_المنتجات_الإمارتية pic.twitter.com/ysIIQWedv9 — ســامـي بـن بـجــاد الــروقـــي (@SAM_CIA99) December 14, 2019

#مقاطعه_المنتجات_الامارتيه

أقرأو يا الشعب السعودي ماذا يقول هذا المعتوه ويقول أننا ننتقد صناعة الامارات اللتي سبقتنا بعشرات السنين

ونقول له إيها السفيه لستم إلا ساحل عمان وصناعاتكم هي الغش وسنظربكم بمنتجاتكم المغشوشه اللتي قام عليها أقتصادكم

حذفك لتغريدتك لن ينجيك#ضاحي_ينبح pic.twitter.com/GjTTCCgy4f — neom (@neom70403860) December 13, 2019

@Dhahi_Khalfan الكلب ضاحي زقان انصحك نصيحه بسيطه انا اعرف انك زق ولسانك سليط وطبل درجه اولى والشعب السعودي ماهو عجزان لايغسل شراعك غسل لكن احترام لتاريخ حكامك مع حكامنا بنسكت ونخليها تعدي ، لك سوابق ف التعدي على الشعب السعودي ايها الهندي المتجنس pic.twitter.com/ueqprfWwMl — ** (@s5s5s5s5s5555) December 14, 2019

أهان الشعب السعودي قبل أن يحذفها .

ضاحي خلفان يسئ إلى الشعب السعودي في تغريدة على تويتر قبل أن يحذفها … وحتى لو حذفها فحسابات الاماراتيين مليئة بالسخرية ضد الشعب السعودي تصريحا أو تلميحا … #مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه5 pic.twitter.com/qksPGUQzBs — يحيى السقير (@yahia9711) December 13, 2019

وتصدر وسم “#مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بالتريند السعودي على تويتر، ضمن حملة يقودها ناشطون لإجبار الدولة على منع استيراد البضائع الفاسدة والمضرة التي تأتي من الإمارات. بحسب وصفهم

كان النشطاء السعوديون أوضحوا خطورة بعض المنتجات القادمة من الإمارات والتي تحتوي على مواد ضارة جداً، حيث إن هذه الأصناف التي تورِّدها إلى السعودية محظورٌ بيعها في دبي، ويتم تصديرها فقط إلى السعودية ودول مجاورة.

كما بيَّن النشطاء أن المادة 629 المستخدمة في بعض المنتجات، مادة مدمِّرة لصحة الإنسان. وذكر إخصائيون أن بعض المنتجات مثل الدخان والأدوية، كلها مغشوشة.

وشهدت حملة مقاطعة البضائع الإماراتية نجاحاً غير متوقع، حيث شاركت فيها شخصيات من دول عربية وإسلامية، ويسعى القائمون على الحملة إلى استجابة مواطنين عرب لمقاطعة المنتجات الإماراتية.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا هم أول من أطلقوا حلمة على تويتر لمقاطعة المنتجات الإماراتية ردا على عربدة “عيال زايد” ببلادهم.

وتزامنت حملة المقاطعة مع تجدد شكاوى مدخنين سعوديين من منتجات تبغ “مغشوشة” دخلت الأسواق السعودية مؤخرا، يقولون إنها تحتوي على “نكهة مختلفة” بعد إصدراها بغلاف جديد.

وعلى إثر ذلك، استدعت وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء السعودية شركات التبغ وطالبتها بالإفصاح عن المكونات الجديدة والاستجابة لاستفسارات المستهلكين.