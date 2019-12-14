حملة كبيرة لدعم المنتجات العمانية بعد فضيحة المنتجات الإماراتية “السّامة والمُسرطنة”.. هكذا تفاعل العُمانيون معها

أطلق مغرّدون عُمانيون بموقع “تويتر” حملةً لدعم المنتجات العمانية عبر هاشتاغ (#المنتج_العماني_إختيارنا_الأول) تصدّر قائمة الترند في سلطنة عمان بعد ساعاتٍ قليلة من تدشينه.

ودعا النشطاء والمغرّدون العُمانيون إلى دعم منتجات بلادهم، معتبرينها أحد أشكال المواطنة، وتقوي الاقتصاد الوطني.

من أشكال المواطنة إعتبار #المنتج_العماني_اختيارنا_الاول فهو دعمٌ للدخلِ وتقويةٌ للاقتصادِ الوطني ومساهمة منا في مواجهة البلاد للأوضاع الإقتصادية — ابراهيم الجهضمي (@AboAlhajras) December 15, 2019

ليكون #المنتج_العماني_إختيارنا_الأول من الأولوية في شرائه كمساهمة من المواطن في ردف الاقتصاد والتشجيع في الظهور لمنتجات ذات جودة تنافس المنتجات العالمية. pic.twitter.com/KyMNTurb42 — سنكوكي 2000 (@bahla1973) December 15, 2019

#المنتج_العماني_اختيارنا_الاول دعمنا للمنتج العماني وجعله اختيارناالاول هوواجب وطني لانه دعم لقطاعناالصناعي الهام لاقتصاد البلد بالإضافة الى أن هذا الصناعات تخلق فرص وظائف ممتازة لابناء وبنات عمان عليه فلندعم المنتج العماني دعم حقيقي #سلطنة_عمان #ياربنا_احفظ_لنا_جلالة_السلطان pic.twitter.com/jNJmewJryK — عبدالله المقدم (@AbdullahAlmuqad) December 14, 2019

#المنتج_العماني_اختيارنا_الاول

كذلك قدر الأمكان أشتروا بضائعكم وخاصه الخضار والفواكه من العمانيين يستاهلوا من باب التشجيع لهم ومن باب هذا مصدر رزقهم وجب علينا أن نساعدهم أقل حاجه العماني بيصرف فلوسه في البلد أما الوافد راح يحول هالأموال خارج البلد وهذي سلبيه بحد ذاتها — سيف المعمري (@Ss1ia1234567) December 15, 2019

وتأتي هذه الحملة العمانية تزامناً مع الحملة التي أطلقها سعوديون عبر وسم #مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه؛ لمقاطعة المنتجات الإماراتية “الفاسِدة والمسرطنة” في الأسواق السعودية.

نشتري #المنتج_العماني_اختيارنا_الاول حتى وإن كان غالي نسبيا فالصحة اساس الحياه.. أما بخصوص منتجات جبل علي وغيرها حتى و إن كانت رخيصه فيه مضره — غشيم ومجنون (@3RaDyQ7xg8v59Ra) December 15, 2019

اقتناء المنتج العماني ينبغي أن يكون ثقافة نتداولها ومبدأ نحيا به .. عزبة الدار واقتصاد الوطن لن ينموا الا بتظافر جهودنا جميعًا .. والحقيقة أن الشركات الوطنية تقوم بدور كبير لخدمة المجتمع فالواجب دعمهم ومساندتهم@alrustaqom #سلطنه_عمان #صباح_الخير #المنتج_العماني_اختيارنا_الاول — عبدالله بن حمد الغافري (@AbdullahHamedG1) December 15, 2019

وأشاد العمانيون بجودة المنتج العماني وأكدوا أنه مضمون وثقه .

بعض المنتجات العمانية فرضت نفسها في السوق على سبيل المثال حليب الصفوة أفضل بكثير من حليب المراعي . #المنتج_العماني_اختيارنا_الاول pic.twitter.com/hsFfVhZzWq — أحمد المعشني (@amsm94444) December 15, 2019

#المنتج_العماني_اختيارنا_الاول

وسيظل مقدمًا على المنتجات الاخرى التي لا نعرف مصدرها .. وكذلك سيكون التاجر العُماني مقدمًا عن غيره من التجار ، دعمًا له وللاقتصاد الوطني 🇴🇲. pic.twitter.com/QoHKxSxjhZ — سبلة بني سعيد (@alsbbla) December 15, 2019

أختيار المنتج العُماني والمحلي هو واجب على كل مواطن في هذه الأرض الطيبة ونتمنى من رجال الأعمال وأصحاب الشركات العمل بجهد أكبر من أجل الأكتفاء والعمل أيضاً في الأسعار الطيبة للمواطنين .



وكلمة شكر لجميع القائمين ع رفعة المنتج العُماني.#صباح_الخيرᅠ #المنتج_العماني_اختيارنا_الاول — الحسين العامري#تطوع🇴🇲#أساطير (@AlHusain22) December 15, 2019

والسبت، أصدرت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في سلطنة عمان بياناً، أكدت فيه أنها تتابع ما تم تداوله في وسائل التواصل الإجتماعي مؤخرًا حول السلع والمنتجات المتداولة في أسواق السلطنة.

وجاء في البيان على حساب الوزارة بـ”تويتر”، وفق ما رصدت “وطن” أن مركز سلامة وجودة الغذاء يقوم بصورة مستمرة بفحص منتجات الأغذية المختلفة في الأسواق للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

تابعت الوزارة ماتم تداوله في وسائل التواصل الإجتماعي، وتؤكد الوزارة ممثلة ب #مركز_سلامة_وجودة_الغذاء بأنها وبصورة مستمرة تقوم بفحص منتجات الأغذية المختلفة في الأسواق للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية . pic.twitter.com/WamnLkEEog — وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه – عُمان (@mrmwroman) December 14, 2019

ونشر الحساب العماني الشهير “ابومستهيل” تعليقاً على الحملة الداعمة لمنتجات السلطنة، قائلاً: ” أفيقوا ولا تقعوا في مصيدة (المؤامرة الإماراتية) مثل السعودية. الإعلام السعودي بقنواته وملياراته وموظفيه وشركات الإنتاج استقطبتهم الإمارات فخسرت السعودية كل هذا الإقتصاد الإعلامي وربحت منه الإمارات.يكفي أن تتواجد مليارات mbc بالبنوك الإماراتية”.

#المنتج_العماني_اختيارنا_الاول

1⃣أفيقوا ولا تقعوا في مصيدة (المؤامرة الإماراتية)

مثل السعودية

-الإعلام السعودي بقنواته وملياراته وموظفيه وشركات الإنتاج أستقطبتهم الإمارات

فخسرت السعودية كل هذا الإقتصاد الإعلامي وربحت منه الإمارات

يكفي أن تتواجد مليارات mbc بالبنوك الإماراتية — أبو مستهيل (@abu_musthil) December 15, 2019

وأضاف “أبومستهيل”: ” لتستمر الإمارات بتآمرها على الإقتصاد السعودي وتقدم التسهيلات وتغري المصانع السعودية لنتفاجأ اليوم أن كل المنتجات السعودية التي كنا نستوردها منها . أصبحنا نستوردها من الإمارات فخسرت السعودية كل هذا الإقتصاد بعد أن أوهموهم وفرشوا لهم السجاد بل أصبح السعودي يستورد منتجه من الإمارات”.

2⃣ لتستمر الإمارات بتآمرها على الإقتصاد السعودي

وتقدم التسهيلات وتغري المصانع السعودية

لنتفاجأ اليوم أن كل المنتجات السعودية التي كنا نستوردها منها

أصبحنا نستوردها من الإمارات

فخسرت السعودية كل هذا الإقتصاد بعد أن أوهموهم وفرشوا لهم السجاد

بل أصبح السعودي يستورد منتجه من الإمارات — أبو مستهيل (@abu_musthil) December 15, 2019

من جهته، قال المغرّد العُماني “أحمد العيناوي”: “#المنتج_العماني_إختيارنا_لأول لانه ذو قيمة غذائية عالية والجودة فيه ١٠٠٪ ، فشركات سلطنة عمان لاتعرف في قاموسها الا إسعاد الجمهور والحرص على القيمة الغذائية، السوق العماني غني عن التعريف ومنتجات عمان تصل لدول كثيرة، البديل العماني موجود وجاهز للتصدير لكل الدول، عمان لا تبيع الوهم”.

#المنتج_العماني_إختيارنا_الأول لانه ذو قيمة غذائية عالية والجودة فيه ١٠٠٪ ، فشركات #سلطنة_عمان لاتعرف في قاموسها الا إسعاد الجمهور والحرص على القيمة الغذائية، السوق العماني غني عن التعريف ومنتجات عمان تصل لدول كثيرة،البديل العماني موجود وجاهز للتصدير لكل الدول،عمان لا تبيع الوهم pic.twitter.com/atKbaooHUa — احمد العيناوي (@Caynawi123) December 14, 2019

بينما أكدّ المذيع بتلفزيون سلطنة عمان – القناة الرياضية – “خالد الشكيلي” أن المنتج العُماني بالنسبة له دائماً هو اختياه الأول.

معاً من أجل دعم المنتج العماني .. بالنسبة لي دائماً هو اختياري الأول 👍



#المنتج_العماني_اختيارنا_الاول — خالد الشكيلي (@Khalid_Shukaili) December 14, 2019

وكانت دولة الكويت، أعلنت أنّها باشرت عبر الهيئة العامة للغذاء والتغذية أخذ عينات احترازية من مواد غذائية تردد أنها مقلدة. وفق صحيفة “الراي” الكويتية



وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة عيسى الكندري أن “الجهات المعنية بالهيئة باشرت بسرعة اتخاذ الإجراءات بأخذ عينات احترازية من المواد الغذائية المعنية بهذا الموضوع سواء كانت مستوردة أو من الأسواق في جميع المحافظات وإرسالها للفحص المخبري، وذلك حرصا من الهيئة على تأمين مادة غذائية صالحة للاستهلاك الآدمي و كذلك لطمأنة الجمهور”.

كان النشطاء السعوديون أوضحوا خطورة بعض المنتجات القادمة من الإمارات والتي تحتوي على مواد ضارة جداً، حيث إن هذه الأصناف التي تورِّدها إلى السعودية محظورٌ بيعها في دبي، ويتم تصديرها فقط إلى السعودية ودول مجاورة.

كما بيَّن النشطاء أن المادة 629 المستخدمة في بعض المنتجات، مادة مدمِّرة لصحة الإنسان. وذكر إخصائيون أن بعض المنتجات مثل الدخان والأدوية، كلها مغشوشة.

وشهدت حملة مقاطعة البضائع الإماراتية نجاحاً غير متوقع، حيث شاركت فيها شخصيات من دول عربية وإسلامية، ويسعى القائمون على الحملة إلى استجابة مواطنين عرب لمقاطعة المنتجات الإماراتية.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا هم أول من أطلقوا حملة على تويتر لمقاطعة المنتجات الإماراتية ردا على عربدة “عيال زايد” ببلادهم.

وتزامنت حملة المقاطعة مع تجدد شكاوى مدخنين سعوديين من منتجات تبغ “مغشوشة” دخلت الأسواق السعودية مؤخرا، يقولون إنها تحتوي على “نكهة مختلفة” بعد إصدراها بغلاف جديد.

وعلى إثر ذلك، استدعت وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء السعودية شركات التبغ وطالبتها بالإفصاح عن المكونات الجديدة والاستجابة لاستفسارات المستهلكين.