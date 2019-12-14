تصريح وزير خارجية قطر عن “تقدم طفيف” للمصالحة مع السعودية أثار جنون الإمارات فخرج “قرقاش” بهذه التغريدة

ردت الإمارات رسميا على التصريحات التي أدلى بها وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بشأن تقدم مفاوضات الصلح مع قطر في تعليق أوضح أن هناك قلقا كبيرا في قصور الحكم بالإمارات جراء مفاوضات الصلح الثنائية هذه.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن ما وصفه بـ”التسريبات القطرية” الاخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع السعودية الشقيقة دون الدول الثلاث ، هو تكرار لسعي الدوحة إلى شق الصف والتهرب من الالتزامات، حسب زعمه.

التسريبات القطرية الاخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع السعودية الشقيقة دون الدول الثلاث تكرار لسعي الدوحة إلى شق الصف والتهرب من الإلتزامات.



الرياض تقود جبهة عريضة من أشقائها في هذا الملف والملفات الإقليمية الأخرى، والتزامها بالمطالب والحلفاء أساسي وصلب. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 14, 2019

وتابع مغازلا الرياض في أمنية منه لعدم اكتمال الصلح مع قطر:”الرياض تقود جبهة عريضة من أشقائها في هذا الملف والملفات الإقليمية الأخرى، والتزامها بالمطالب والحلفاء أساسي وصلب.”.

وكانت “رويترز” نقلت عن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على هامش مشاركته في منتدى الدوحة، اليوم، قوله ردا على سؤال عما إذا كان أي تقدم قد تحقق خلال قمة مجلس التعاون الخليجي التي انعقدت الأسبوع الماضي، إن “تقدما طفيفا (تحقق)، مجرد تقدم طفيف”.

وكان وزير الخارجية القطري صرح، قبل نحو أسبوع، بأن بلاده تقيم حوارا مع السعودية لحل أزمة الخليج، كاشفا عن عقد عدة اجتماعات بين مسؤولي البلدين في أماكن مختلفة.

وقال وزير الخارجية القطري “في الأسابيع الأخيرة، ربما انتقلنا من حالة من الجمود إلى بعض التقدم حيث تجرى بعض المحادثات… بيننا وبين المملكة العربية السعودية على وجه التحديد”، متابعا “نأمل أن تؤدي هذه المحادثات إلى تقدم حيث يمكننا أن نرى نهاية للأزمة”.

