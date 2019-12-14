الشيخ محمود حبيب
الشيخ محمود حبيب
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افتتح الخطبة ثم سقط فجأة أمام المصلين من فوق المنبر.. شهود عيان يكشفون تفاصيل وفاة خطيب الجمعة المصري

كتب وطن
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في بتفاصيل واقعة وفاة إمام مسجد مصري، حضرته الوفاة على المنبر أثناء خطبة الجمعة حيث سقط أمام المصلين بعد دقائق من افتتاح الخطبة.

ونال محمود حبيب خطيب مسجد عمر بن الخطاب، شهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وفاته على المنبر خلال إلقاء خطبة الجمعة، بمسجد عمر بن الخطاب، في مدينة أشمون التابعة لمحافظة المنوفية، وسط حالة من الدهشة انتابت جميع المصلين.

وتلقّت الجهات الأمنية بلاغاً من المصلين بوفاة “حبيب” في أثناء إلقاء خطبة الجمعة، وبسؤال الأهالي أكدوا أنه في أثناء إلقاء الشيخ خطبة الجمعة شعر بألم شديد في صدره، وانتابته وعكة صحية وعلى الفور حضر الطبيب وأخبرهم بوفاته، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأكد شاهد عيان، أن الإمام الشيخ محمود حبيب خطيب المسجد افتتح خطبة الجمعة وبعد دقائق قليلة جلس فجأة وظهرت عليه علامات التعب، ومن ثم سقط متقلباً الدرجات الثلاث الخاصة بالمنبر، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل السقوط أرضاً، وجاء شخصان وحملاه سريعًا لمستشفى أشمون العام، وتبيّن وفاته على إثر وعكة صحية بصدره.

فيما شيعت جنازته التي خرجت من مسجد عمر بن الخطاب الواقع بالمدينة، عقب أذان المغرب.

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