مغرد عُماني شهير يتصدى لـ”كاتب أردني” حرض العمانيين على الثورة ضد السلطان قابوس ووصفه بلفظ خارج

أثار الكاتب الأردني، نصير العمري، موجة غضب واسعة، في الشارع العماني بعد تطاوله على السلطان قابوس، الذي عاد للتو من رحلته العلاجية من بلجيكا، واصفاً اياه باقزع الالفاظ متمنياً في الوقت ذاته وفاته واندلاع ثورة في سلطنة عمان للقضاء على النظام العماني كما قال في سلسلة تغريدات أطلقها مدشناً معها هاشتاج حمل وسم #لا_طاغية_بعد_قابوس.

وكتب العمري تغريدة رصدتها “وطن”، فجر فيها غضب العمانيين الذين تصدوا له قائلاً :” السلطان كابوس يعود الى الوطن بعد إجراء فحوصات طبية. هو كم عمره ملعون هالوالدين؟ جاثم على صدور العمانيين من سنين وسنين. ابن هالستين كلب حاكم شعب كامل بدون مؤسسات تشريعية من خلال التخويف والتهديد “.

السلطان كابوس يعود الى الوطن بعد إجراء فحوصات طبية. هو كم عمره ملعون هالوالدين؟ جاثم على صدور العمانيين من سنين وسنين. ابن هالستين كلب حاكم شعب كامل بدون مؤسسات تشريعية من خلال التخويف والتهديد. #عمان pic.twitter.com/hH70w97RkU — د. نصير العمري (@dr_naseer) December 13, 2019

وأضاف في تغريدة أخرى قائلاً :” يا شباب وشابات عُمان! ها هو الطاغية قابوس يصارع السرطان دون تحقيق اي تحسن في صحته. موعد الثورة هو يوم موت الطاغية. كونوا على استعداد فالوطن لن يحكمه طاغية بعد قابوس. الديمقراطية هي الحل لمشاكل الفساد والقمع وحكم عصابات الأمن والمخابرات #عمان “.

يا شباب وشابات عُمان! ها هو الطاغية قابوس يصارع السرطان دون تحقيق اي تحسن في صحته. موعد الثورة هو يوم موت الطاغية. كونوا على استعداد فالوطن لن يحكمه طاغية بعد قابوس. الديمقراطية هي الحل لمشاكل الفساد والقمع وحكم عصابات الأمن والمخابرات #عمان pic.twitter.com/N73ziNQQ1t — د. نصير العمري (@dr_naseer) December 13, 2019

ودشن العمري هاشتاج حمل وسم #لا_طاغية_بعد_قابوس قائلاً :” في #عمان يوم الثورة على الطاغية قابوس هو يوم وفاته الوشيك وشعار الثورة عمان تتحرر وهاشتاق الثورة في إشارة إلى الهاشتاج السابق”.

في #عمان يوم الثورة على الطاغية قابوس هو يوم وفاته الوشيك وشعار الثورة عمان تتحرر وهاشتاق الثورة #لا_طاغية_بعد_قابوس. — د. نصير العمري (@dr_naseer) December 13, 2019

وتصدى المغرد العماني الشهير “الشاهين” لتطاول العمري على السلطان قابوس قائلاً له :” لا خوف على سلطنة عمان، بها #قابوس بقلب كل عماني، أما الطاغية الذي أمرك بقول ما قلته فأنت ورفاقك أكبر المتضررين أن انقطعت عليكم شيكات سفارته مهما حاولت إنكار ذلك رياء وتقية وشتم وقباحة لفظ وسوء منقلب”.

وأضاف :” سلّم على العتيبة و بقية أعضاء اللوبي وأخبرهم أن عمان خير وستظل بخير “.

لا خوف على 🇴🇲 بها #قابوس بقلب كل عماني

أما الطاغية الذي أمرك بقول ما قلته فأنت ورفاقك أكبر المتضررين أن انقطعت عليكم شيكات سفارته مهما حاولت إنكار ذلك رياء وتقية وشتم وقباحة لفطٍ وسوء منقلب



سلّم على العتيبة و بقية أعضاء اللوبي وأخبرهم أن عمان خير وستظل بخير https://t.co/BmNSqxaN8Y — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) December 13, 2019

وبعد رد الشاهين على العمري، ثار غضب الكاتب العماني فوصفه بـ”الكلب” حسب وصفه قائلاً :” ها هو كلب قابوس الأكبر ينبري للدفاع عنه. في كل بلد عربي استبدادي تجد كلب متخصص بالدفاع عن الطاغية وهذا الحساب هو حساب جهاز الأمن في #عمان “.

ها هو كلب قابوس الأكبر ينبري للدفاع عنه. في كل بلد عربي استبدادي تجد كلب متخصص بالدفاع عن الطاغية وهذا الحساب هو حساب جهاز الأمن في #عمان 👇👇👇 https://t.co/1UD3F0BwQo — د. نصير العمري (@dr_naseer) December 13, 2019

وهو الامر الذي دفع الشاهين العماني للرد على العمري قائلاً له :” ساءكم أن المقام السامي عاد بخير، وقطعت أعين الوطن الساهرة دابر كل عملائكم ومرتزقتكم، ودفعت بخططكم المرجأة الى حافة الانهيار والفشل، وتبددت اوهامكم أمام صلابة فكر المواطن العماني وإيمانه وبعد نظره وحدّة بصيرته، ستفقدون صبركم وستعضّون أصابعك غضباً، فنحن قوم لا يختبر صبرنا من هو مثلكم “.

ساءكم أن المقام السامي عاد بخير

وقطعت أعين الوطن الساهرة دابر كل عملائكم ومرتزقتكم

ودفعت بخططكم المرجأة الى حافة الانهيار والفشل

وتبددت اوهامكم أمام صلابة فكر المواطن العماني وإيمانه وبعد نظره وحدّة بصيرته

ستفقدون صبركم وستعضّون أصابعك غضباً

فنحن قوم لا يختبر صبرنا من هو مثلكم https://t.co/4P46CnAHvx — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) December 13, 2019

وزاد العمري في تطاوله على السلطان قابوس بعد رد الشاهين عليه مشككاً بشرعيته قائلاً :” من اين يستمد قابوس شرعية حكمه؟ من اللعين ابيه؟ طيب! قابوس انقلب على ابيه فلماذا لا ينقلب عليه شخص آخر؟ #عمان تستحق الديمقراطية بعيدا عن نخبة العرصات التي تنهب موارد البلد دون حسيب او رقيب. الثورة الثورة يا شباب عمان! “.

من اين يستمد قابوس شرعية حكمه؟ من اللعين ابيه؟ طيب! قابوس انقلب على ابيه فلماذا لا ينقلب عليه شخص آخر؟ #عمان تستحق الديمقراطبة بعيدا عن نخبة العرصات التي تنهب موارد البلد دون حسيب او رقيب. الثورة الثورة يا شباب عمان! #لا_طاغية_بعد_قابوس — د. نصير العمري (@dr_naseer) December 13, 2019

وتابع :” قابوس يشهق آخر انفاسه القذرة وعمان تحتاج حاكم جديد يختاره الشعب من خلال صندوق الاقتراع. كرسي الحكم خال الآن ويجب ان يقتنص الشباب العماني الفرصة للانقلاب على الطغمة المخابراتية الفاسدة “.

قابوس يشهق آخر انفاسه القذرة وعمان تحتاج حاكم جديد يختاره الشعب من خلال صندوق الاقتراع. كرسي الحكم خال الآن ويجب ان يقتنص الشباب العماني الفرصة للانقلاب على الطغمة المخابراتية الفاسدة. #لا_طاغية_بعد_قابوس — د. نصير العمري (@dr_naseer) December 13, 2019

وكان ديوان البلاط السلطاني في سلطنة عمان، أعلن الجمعة، عودة السلطان قابوس بن سعيد إلى البلاد، بعد “إجراء بعض العلاجات والفحوصات الطبية في بلجيكا”.

وأصدر ديوان البلاط السلطاني، اليوم الجمعة، بيانًا جاء فيه: “بيان صادر من ديوان البلاط السلطاني: عاد إلى أرض البلاد محفوفا بعناية الله تعالى وتوفيقه حضرة صاحب الجلالة مولانا السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه -بعد إجراء بعض العلاجات والفحوصات الطبية في مملكة بلجيكا. حفظ الله مولانا المعظم وأمد في عمره”.

وأصدر ديوان البلاط السلطاني بيان، يوم السبت الماضي، أفاد بأن السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان سيسافر إلى بلجيكا، لإجراء فحوصات طبية.