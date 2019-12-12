مصير الدعاة فيه مجهول .. حريق يلتهم معتقلين بسجن “الملز” في السعودية والسلطات تتكّتم!

قالت وكالة “الأناضول” إن ثلاثة سجناء لقوا مصرعهم، وأصيب 21 آخرون، اليوم الخميس، جراء اندلاع حريق في أحد أجنحة سجن “الملز” بالعاصمة الرياض.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عن بيان لمصلحة السجون، ذكر فيه “وقوع حريق فجر الخميس، في الجناح رقم 7 بالإدارة العامة لسجن الملز”.

وأضافت: “تم على الفور إخلاء النزلاء منه وتقديم الخدمات الإسعافية الطارئة للمصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية”.

وتابعت: “تمكن المختصون وبمساندة من الدفاع المدني من السيطرة على الحريق والحيلولة دون انتشاره للأجنحة والمباني المجاورة”.

وقالت الوكالة، إنه “نتج عن ذلك وفاة 3 وإصابة 21 من نزلاء الجناح”، دون أن تذكر أسماءهم.

وذكرت أنه “تمت مباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه واتخاذ الإجراءات النظامية حياله”.

ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات السعودية، بشأن قضايا السجناء وأسمائهم، ولا إحصائيات عن السجن.

ولم يصدر عن الجهات الحقوقية غير الحكومية المعنية بالسجناء السياسيين تعليقا بشأن الحريق حتى الآن.

غير أن المملكة تضم عددا من السجون بمعظم أنحاء البلاد وبها سجناء رأي، وأودع فيها منذ سبتمبر/أيلول 2017 عدد كبير من مشاهير الدعاة وعلماء الدين والصحافيين والكتاب ورجال أعمال وناشطات شهيرات.

ومن أشهرها الحائر، الذي شهد حريقا في سبتمبر 2003، أودى بحياة 67 سجينا، بخلاف الملز، الذي تقول تقارير غير رسمية في 2014، إنه يضم 5 آلاف سجينا، وتاريخه عرف وجود سجناء سياسيين.

أشهر سجون آل سعود (السراديب السوداء التي تخفي أي صوت معارض لهم)

1ـ سجن الطرفية

سجن المباحث العامة في مدينة بريدة عاصمة منطقة القصيم، ويسمى لدى العامة “سجن الطرفية” يقع السجن على بعد خمسة كيلومترات عن الطريق الدائري الغربي لمدينة بريدة ويقع بالقرب من معمل الاسمنت.

سعة السجن الإجمالية هي ٣٠٠٠ نزيل تقريبا وفيه يبلغ إجمالي عدد الموقوفين حتى تاريخ 21/4/1434هـ 2772 موقوفا، الموقوفون السعوديون 2221 والموقوفون الأجانب 551، يمثلون 41 جنسية.

أبرز المعتقلين في سجن الطرفية

الشيخ سليمان العلوان

بندر الحاج باسعيد

سلطان الدعيس

محمد الحريبي

2ـ سجن الملز

يقع سجن “الملز” في وسط العاصمة الرياض في منطقة فاطمة الزهراء.

أسماء بعض المعتقلين في السجن

المحامي وليد أبو الخير

أحمد عبدالمحسن علي السيد / معتقل بسجن الملز بالرياض

فاضل نمر الشمري

الشيخ توفيق العامر

محمد الحضيف

إبراهيم السكران

3ـ سجن ذهبان

سجن ذهبان سجن مركزي ذو حراسة مشددة يقع على بعد 19 كيلومترا إلى الشمال من وسط جدة ويعتبر من أكبر السجون في السعودية.

هذا السجن جديد تم إنشاؤه في العشر السنوات الأخيرة.

من أبرز المعتقلين في هذا السجن هو الدكتور سعود بن مختار الهاشمي احد معتقلي استراحة جدة الشهيرة.

الشيخ موسى القرني

الشيخ سليمان الرشودي

الدكتور عبدالرحمن الشميري

الشيخ عبدالرحمن الحربي

التعذيب في سجن ذهبان:



سجلت عدد من حالات التعذيب والعزل والحبس الانفرادي في هذا السجن ومنها ما حدث مع الدكتور سعود الهاشمي مغمورون تحت سياط الجلاد.

4ـ سجن “عليشة”

يقع سجن عليشة في وسط العاصمة الرياض في منطقة عليشة بالقرب من جامعة الملك سعود للبنات فرع عليشة.

5ـ سجن “الحاير”

سجن ذو حراسة مشددة تشرف عليه المباحث العامة السعودية (بمثابة المخابرات الداخلية أو أمن الدولة) ، يقع السجن على بعد 29 كيلومتر إلى الجنوب من وسط العاصمة الرياض ويعتبر أكبر سجن سياسي في السعودية، افتتح في عام 1983م.

اعتقل في سجن الحاير العديد من المعتقلين السياسيين منهم:

خالد الجهني, سعيد بن زعير, د. سلمان العودة, عبد الرحمن اللاحم, د. عبد الله الحامد, علي الدميني, د. متروك الفالح, محمد البجادي, د. محمد العبد الكريم, محمد الودعاني, وغيرهم كثير من معتقلي الرأي نتيجة لهذه الاعتقالات مع الكثير من الشهادات التي أدلى بها معتقلين سابقين في السجن عن سوء المعاملة والتعذيب اكتسب السجن سمعة سيئة جدا, ففي 18 أبريل 2007م نُشرت على الإنترنت مقاطع فيديو مصورة بالهاتف النقال تظهر حارسًا في السجن وهو يضرب سجناء بعصى بلاستيكية، فبثتها قناة الجزيرة الفضائية.