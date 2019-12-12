شخص تجاوز حدوده في مقبرة الصليبخات بالكويت.. وهذا ما فعله مع مرزوق الغانم خلال تقديمه واجب عزاء

أوضح رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بـ”تويتر”، حقيقة تعرضه لاعتداء من قبل أحد الأشخاص بعد انتهائه من تقديم واجب العزاء بوفيات عدد من الأسر الكويتية في مقبرة الصليبخات.

واضطر “الغانم” للتوضيح بعدما أحدث الأمر ضجة كبيرة على مواقع التواصل بالكويت، وذكر شهود عيان أنه أثناء تواجد “الغانم” بالمقبرة لأداء واجب العزاء، تجادل معه أحد الأشخاص ويُدعى “نايف المرزوق”، وقام بالاعتداء عليه ما دعا المرافقين لـ”الغانم” للتدخل.

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي في سلسلة من التغريدات عبر حسابه بـ”تويتر” إن حقيقة ما حدث في مقبرة الصليبخات يمكن اختصاره “بأنني وبعد انتهائي من واجب تقديم العزاء بوفيات عدد من الأسر الكويتية الكريمة، توجهت إلي المخرج، وإذا بي أصادف الأخ الكريم عدنان الورع وبجانبه شخصان.”

ان حقيقة ما حدث في مقبرة الصليبخات يمكن اختصاره بانني وبعد انتهائي من واجب تقديم العزاء بوفيات عدد من الأسر الكويتية الكريمة، توجهت الي المخرج، وإذا بي اصادف الأخ الكريم عدنان الورع و بجانبه شخصان -٢ — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) December 11, 2019

وتابع:”فقمت بالسلام على الأخ عدنان وعلى الشخص الثاني، وعندما هممت بمصافحة الشخص الثالث، رفض السلام متفوهًا بكلمة غير لائقة،، فما كان مني إلا أن قلت له (عيب عليك احنا في مقبرة) وأعطيته ظهري مغادرًا، وإذا به يحاول الاعتداء على باليد”.

فقمت بالسلام على الأخ عدنان وعلى الشخص الثاني، وعندما هممت بمصافحة الشخص الثالث، رفض السلام متفوها بكلمة غير لائقة،، فما كان مني إلا أن قلت له ( عيب عليك احنا في مقبرة ) واعطيته ظهري مغادرا، وإذا به يحاول الاعتداء على باليد -٣ — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) December 11, 2019

واستطرد رئيس مجلس الأمة: “فما كان من أخي فهد الذي كان برفقتي إلا أن تصدى له ومنعه من الإعتداء علي ، أما ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي من فيديوهات فإنها قديمة ولا تتعلق بما حصل اليوم”.

فما كان من اخي فهد الذي كان برفقتي الا ان تصدى له و منعه من الاعتداء علي ، اما ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي من فيديوهات فانها قديمة ولا تتعلق بما حصل اليوم. -٤ — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) December 11, 2019

واختتم “الغانم” تغريداته بالقول:”وانني إذ ابدي استغرابي وانزعاجي مما حدث ، فأنني أؤكد ان هذا الحادث، حادث عرضي لا يمت بصلة باخلاقنا ككويتيين ومسلمين، فأنا اذهب بشكل شبه يومي الي المقبرة، اعزي الناس والتمس الأجر، ولم نصادف مثل تلك الحوادث الشاذة، فالمقبرة مكان بطبيعته يفرض الوقار والخشوع والهدوء”.