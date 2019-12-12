“شاهد” ماذا قال الكاتب القطري عبدالله العذبة عن استمرار الأزمة الخليجية والمستفيدين منها؟

قال الكاتب والصحفي القطري البارز عبدالله العذبة، رئيس تحرير جريدة “العرب” القطرية تعليقا على القمة الخليجية الأخيرة في الرياض، إن أي تقارب خليجي سيصب في صالح الشعوب لأن من تضرر في هذه الأزمة هم الأسر المشتركة.

وقال العذبة في حوار له على التلفزيون القطري الرسمي: “أنا تابعت بعض الزملاء الإعلاميين السعوديين، يعني أنا أذكر عندك مثلًا صديقي العزيز عضوان الأحمري، رئيس تحرير [إندبندنت عربية] تكلم أن هذه الشروط الـ13 لاغية لأن مر عليها 10 أيام فلم تعد موجودة، فأنا أعتقد أنه حتى الإعلام السعودي لم يعد يتحدث عن مسألة الشروط لأنه تجاوزها”.

وأضاف: “عضوان الأحمري أقول لك هو رجل يحب الحريات فقال مثلًا إغلاق قناة الجزيرة هذا أمر أثار استغراب الكتاب السعوديين وهو من ضمنهم الذين يدعمون حرية التعبير”.

وتابع “العذبة”: “أنا أعتقد أن كلام عضوان الأحمري مهم جدًا والزملاء الآخرين أيضًا الذين لم يعودوا يتحدثون عن أمور تضع العصي في العجلة وأعتقد أن صوت العقل في الرياض قادر على أن يتعامل مع المسألة بحكمة خصوصًا أننا نتذكر جميعًا بأن مسألة الحوار هو ما نادى به سمو الأمير منذ اللحظة الأولى”.

عبدالله العذبة : أي تقارب خليجي سيصب في صالح الشعوب لأن من تضرر في هذه الأزمة هم الأسر المشتركة #الحقيقة #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/0gdCnGHpvU — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) December 11, 2019

وأضاف أن “المستفيدين من إطالة أمد هذه الأزمة هم أنفسهم الذين افتعلوا هذه الأزمة “.

عبدالله العذبة : المستفيدون من إطالة أمد هذه الأزمة هم أنفسهم الذين افتعلوا هذه الأزمة #الحقيقة #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/R9wHS6XHoO — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) December 11, 2019

وتابع العذبة: “إذا كانت هناك خلافات بين قادة منظومة مجلس التعاون يجب أن تحل بالتواصل المباشر وليس بتشتت الشعوب”.

عبدالله العذبة : إذا كانت هناك خلافات بين قادة منظومة مجلس التعاون يجب أن تحل بالتواصل المباشر وليس بتشتت الشعوب #الحقيقة #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/oi37AqYykj — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) December 11, 2019

وأكد أن “هناك فرصة هامة لإعادة بناء الثقة بين الأشقاء وأعتقد بأن الجميع خاسر في حال استمرار الأزمة الخليجية”.

عبدالله العذبة : هناك فرصة هامة لإعادة بناء الثقة بين الأشقاء وأعتقد بأن الجميع خاسر في حال استمرار الأزمة الخليجية #الحقيقة #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/v4ki7lK02z — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) December 11, 2019

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلت مساء الثلاثاء الماضي عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين على مفاوضات المصالحة الخليجية، قولهما: إن “هناك من يعارض في أبو ظبي إعادة العلاقات إلى سابق عهدها”.

وتوقع دبلوماسي عربي، أن إمكانية وجود “سلام منفرد”، ما يعني قيام الدوحة بإعادة علاقتها مع بعض دول المقاطعة دون أخرى، وخاصة السعودية التي تمتلك حدودًا برية معها.

