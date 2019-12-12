حساب عُماني شهير يُخرس تركي الحمد بعد تهجّمه على أمير قطر لغيابه عن القمة الخليجية

يبدو أن عدم حضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للقمة الخليجية الأخيرة في الرياض، قد أحدث توترا كبيرا لدى قادة الحصار ويظهر ذلك جليا في تعليقات الكتاب والسياسين والمغردين المحسوبين على أنظمة الحكم في السعودية والإمارات.

وانضم الكاتب السعودي المقرب من الديوان تركي الحمد لفريق أنور قرقاش وخالد بن أحمد وضاحي خلفان، وخرج يهاجم قطر ويعلق على عدم حضور الأمير تميم للقمة رغم دعوته من قبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وكتب “الحمد” في تغريدته التي رصدتها (وطن) ما نصه:”في ظني، كان بإمكان أمير قطر، الشيخ تميم أن يحقق الخطوة الأولى في عودة قطر إلى محيطها العربي والخليجي،لو انه رأس وفد بلاده إلى قمة الرياض”.

في ظني، كان بإمكان أمير قطر، الشيخ تميم أن يحقق الخطوة الأولى في عودة قطر إلى محيطها العربي والخليجي،لو انه رأس وفد بلاده إلى قمة الرياض،ولكنه فضل السفر إلى دولة أفريقية لرعاية جائزة لا تقدم ولا تؤخر،وهذا بحد ذاته اهانة عملية للقمة.لو كان غير قادر على السفر لكان له عذره،ولكن.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) December 11, 2019

وتابع مهاجما أمير قطر:”ولكنه فضل السفر إلى دولة أفريقية لرعاية جائزة لا تقدم ولا تؤخر،وهذا بحد ذاته اهانة عملية للقمة.لو كان غير قادر على السفر لكان له عذره،ولكن”.

وجاءت الردود من قبل النشطاء محرجة للكاتب السعودي وفاضحة لذكائه المحدود بحسب وصفهم.

وأحرجه الكاتب السعودي تركي الشلهوب بالقول:”هذا يعني أن محمد بن سلمان استبدل الـ13 مطلباً بـ”أمنية” وحيدة، وهي أن يحضر أمير #قطر إلى القمة الخليجية، لتنتهي الأزمة !”.

هذا يعني أن محمد بن سلمان استبدل الـ13 مطلباً بـ"أمنية" وحيدة، وهي أن يحضر أمير #قطر إلى القمة الخليجية، لتنتهي الأزمة ! — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) December 11, 2019

بينما الرد الأبرز والذي لاقى تفاعلا واسعا كان لحساب “أبومستهيل” العماني الشهير، الذي هاجمه قائلا:”ياتركي لم أكن أتوقع أن ذكاءك السياسي(صفر) وفهمك الدبلوماسي ١٠تحت الصفر”.

ياتركي

لم أكن أتوقع أن ذكاءك السياسي(صفر)

وفهمك الدبلوماسي ١٠تحت الصفر

قطر لو ذهبت لبدء للمصالحه في الرياض

هناك بروبوجاندا إعلامية إماراتية جاهزه لتصوير قطر أنها رضخت وذهبت صاغره للرياض

وهذا لا تقبله أي دولة على نفسها

لذلك قطر تريدها في دولة محايدة

لا أدري كيف حصلت على لقب دكتور! https://t.co/T3bvYbv87M — أبو مستهيل (@abu_musthil) December 11, 2019

وتابع:”قطر لو ذهبت لبدء للمصالحه في الرياض هناك بروبوجاندا إعلامية إماراتية جاهزه لتصوير قطر أنها رضخت وذهبت صاغره للرياض وهذا لا تقبله أي دولة على نفسها لذلك قطر تريدها في دولة محايدة، لا أدري كيف حصلت على لقب دكتور!”.

وأظهرت الإمارات والبحرين استياء رسميا واضحا لعدم حضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، القمة الخليجية الـ40 بالرياض وتمثيل رئيس الوزراء القطري الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة للدوحة في القمة التي سبقها أحاديث عدة من مصالحة خليجية وشيكة.

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، جن جنونه لهذا الأمر وعبر عن انزعاجه لعدم حضور أمير قطر وكتب في تغريدة على صفحته الرسمية في “تويتر” رصدتها (وطن)، إن أزمة قطر في تقديري مستمرة مع قناعتي أن لكل أزمة خاتمة وأن الحلول الصادقة والمستدامة لصالح المنطقة.

وتابع زاعما:”غياب الشيخ تميم بن حمد عن قمة الرياض مرده سوء تقدير للموقف يسأل عنه مستشاروه، ويبقى الأساس في الحل ضرورة معالجة جذور الأزمة بين قطر والدول الأربع.”

من جانبه أعرب وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة عن أسفه لما وصفه بـ”عدم جدية” قطر في إنهاء الأزمة الخليجية، مشددا على تمسك الدول الأربع السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر بمطالبها المقدمة للدوحة قبل عامين.

وكان الإعلامي والكاتب القطري المعروف جابر الحرمي، علق على القمة الخليجية الـ40 في الرياض وعدم مشاركة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بهذه القمة رغم الدعوة الرسمية التي وجهت له من الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وردا على التساؤلات بشأن غياب أمير قطر عن القمة الخليجية قال “الحرمي” في لقاء له على شاشة “الجزيرة” إن الشيخ تميم لا يمثل نفسه بل يمثل شعبه.

وتابع:” فكيف يذهب إلى القمة وشعبه تحت الحصار” مضيفا “وبالتالي عندما يتم تصحيح الاوضاع حينها سيحضر الأمير وقطر لم تغب أبدا عن جميع القمم الـ40 الماضية رغم ما أصابها خلال العامين الماضيين”

