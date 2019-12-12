حادثة مروّعة في سلطنة عمان .. وافد أحرق رجلاً وهو نائم والسبب صادم!!

عاقبت محكمة الجنايات في سلطنة عمان وافداً بجناية إحداث عاهة مستديمة في إنسان عمدًا، بسجنه سبع سنوات، وبإلزامه بالمصاريف؛ وبإبعاده من البلاد مُؤبدًا، بعد انقضاء المحكومية.

وفي التفاصيل، أدّت مشادة كلامية بين شخصين إلى قيام أحدهما بصب مادة “التيزاب” أو ما يُسمى بـ “مادة حمض النيتريك” على الآخر أثناء نومه، ثم هرب دون أن يترك أثرًا يستدل إليه؛ الأمر الذي نجم عنه إصابة المجني عليه بحروق جسيمة، نُقِل على إثرها إلى المستشفى حيث مكث فيه شهرين.

بعد 3 أيام من الواقعة تم القبض على المتهم، حيث بدت عليه آثار حروق على وجهه؛ وتم تحويله إلى الطبيب الشرعي الذي أوضح تقريره بأن الإصابات سبّبتها مادة كيميائية حارقة، وهي تتوافق والحروق التي تحدثها مادة التيزاب؛ وأنها مُعاصرة للواقعة، لكن المتهم أنكر وقال بأن سبب الحروق هو تناثر الزيت عليه أثناء وجوده في المطبخ.

ووفقاً لـ”أثير”، فبعد خروج المجني عليه من المستشفى تم التحقيق معه، وقد أوضح حدوث ملاسنة كلامية بينه وبين المتهم انتهت في وقتها، إلا أنه بعد أيام استيقظ على صدمة تعرّضه لمادة حارقة على جسمه، وقد تمكّن من مشاهدة المتسبب في ذلك، وهو المتهم.

وتم الاستماع إلى شهادة أحد الشهود الذي أوضح أن المتهم اعترف له بقيامه بالفعل، بدافع الغضب بعدما “قذف المجني عليه ابنة أخيه، واتهمه بفعل الفاحشة مع الحيوانات” – كما قال-.

وتنص المادة (307) من قانون الجزاء، على أنّه: “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (7) سبع سنوات، كل من أحدث عاهة مستديمة في إنسان عمدًا.”