أمير سعودي يهاجم ترفيه “تركي آل الشيخ” ونشره الرذيلة في السعودية بلا خجل ولا حياء

انتقد أمير سعودي ما آلت إليه أحوال المملكة بعدما منح ولي العهد محمد بن سلمان، هيئة الترفيه برئاسة تركي آل الشيخ كامل الصلاحيات لتنشر الفجور والرذيلة بداعي “الإنفتاح”.

وكتب رجل الأعمال والأكاديمي في مجال الإدارة العامة الأمير خالد آل سعود عبر حسابه بـ”تويتر” تغريدة مُلمحاً فيها إلى وضع السعودية الآن: “أقبح من الذنب هو المجاهرة به دون خجل ولا حياء”.

أقبح من الذنب هو " المجاهرة به " دون خجل ولا حياء .. — د. خالد آل سعود (@dr_khalidalsaud) December 10, 2019

وحظيت تغريدة الأمير خالد آل سعود بتفاعلٍ واسعٍ من المغرّدين الذين أيدوا ما قاله، وأبدوا حسرتهم على تغييب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

عندك هيئة الترفيه اكبر من يجاهر بالمعاصي في بلاد الحرمين. مؤسسه حكوميه ولكنها تعكس رغبه حكوميه على فرض العلمانيه باستخدام المجاهره بالمعاصي وحماية المجاهرين وسجن كل من ينتقدهم او حتى يناصحهم… ديكتاتورية المجاهرين بالمعاصي الذين لا يخافون الله ولا يتقونه. حسبنا الله ونعم الوكبل — Shahen (@Shahen1_s) December 10, 2019

والمشكلة بعض الشباب يجاهرون بالذنب ويظنون ان المجاهرة من صفات الرجولة وانهم وانهم…



اسأل العافية لنا ولهم. — محمد عداعد (ابو بكر) (@mohammedadaed19) December 10, 2019

اخي الدكتور الأمير خالد الغالي احيك من أعماق قلبي على هذا الموضوع

وآلله ياخوي كرهنا كل الأماكن من المعاصي والذنوب الي نشوفها نروح بس واجهة جدة نشوف

شي عجيب نروح مولات كذلك هذا في جدة

واذا رحت الحرم النبوي كذلك حتى المخالفة من الله ماتت في قلوبهم بذات النساء هداهم الله — بنت الديره (@b3z5Hszvjs8cE31) December 11, 2019

بعض الذنوب من منظور التطور — أبو راكان (@cdkUv6fFVNYbRbC) December 11, 2019

اختصرت ماهو حاصل !!



عسى الله يهديهم — محمد بن عبدالعزيز (@nmr00001) December 10, 2019

ايه والله شفت مجاهره ذنوب ومعاصي مثلاً في الكفيات والمطاعم شي يوجع القلب 🤦🏻‍♀️🙆🏻‍♀️ اعوذبالله — ghadaBintAbdullaziz (@GhadaBint) December 11, 2019

ومنذ أن تسلّم تركي آل الشيخ رئاسة هيئة الترفيه، وتشهد السعودية تنظيم فعالياتٍ غلب عليها مشاهد الاختلاط والرقص ومشاركة متحولين جنسياً، في مشهدٍ كان من المحرمات بالمملكة.

لكن المملكة تشهد اليوم تغيرات سريعة على المستوى المجتمعي، يقودها شباب (يستغلون سياسة ابن سلمان ورؤيته الجديدة) لكسر قيود ومعتقدات يعدها أغلب الشعب السعودي خطوطا حمراء.