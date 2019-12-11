متحول جنسياً في موسم الرياض
متحول جنسياً في موسم الرياض
الهدهد

أمير سعودي يهاجم ترفيه “تركي آل الشيخ” ونشره الرذيلة في السعودية بلا خجل ولا حياء

كتب وطن
0

انتقد أمير سعودي ما آلت إليه أحوال المملكة بعدما منح ولي العهد ، برئاسة تركي آل الشيخ كامل الصلاحيات لتنشر الفجور والرذيلة بداعي “الإنفتاح”.

وكتب رجل الأعمال والأكاديمي في مجال الإدارة العامة الأمير خالد آل سعود عبر حسابه بـ”تويتر” تغريدة مُلمحاً فيها إلى وضع الآن: “أقبح من الذنب هو المجاهرة به دون خجل ولا حياء”.

وحظيت تغريدة الأمير خالد آل سعود بتفاعلٍ واسعٍ من المغرّدين الذين أيدوا ما قاله، وأبدوا حسرتهم على تغييب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ومنذ أن تسلّم تركي آل الشيخ رئاسة هيئة الترفيه، وتشهد السعودية تنظيم فعالياتٍ غلب عليها مشاهد الاختلاط والرقص ومشاركة متحولين جنسياً، في مشهدٍ كان من المحرمات بالمملكة.

لكن المملكة تشهد اليوم تغيرات سريعة على المستوى المجتمعي، يقودها شباب (يستغلون سياسة ابن سلمان ورؤيته الجديدة) لكسر قيود ومعتقدات يعدها أغلب الشعب السعودي خطوطا حمراء.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

بينما تركي آل الشيخ في المستشفى يعاني نزيفاً وورماً في الرأس .. شواذ ورقص إباحي في…

الهدهد

“سامحوني إذا قصرت”.. تركي آل الشيخ يودع الجميع قبل مغادرته للعلاج بعد أن…

الهدهد

فيديو صادم من السعودية العظمى ونتاج الانفتاح.. نساء يشربن الخمر في حديقة عامة!

الهدهد

شاب يلتصق بفتاة ويتحرش بها خلال فعالية “ترفيه جنسي” دعا لها تركي آل الشيخ…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.