“شاهد” أكاديمي عُماني ينشر فيديو “فضيحة” لـ يوسف علاونة ومرتزقة الإعلام السعودي ويعلق: لم أتوقع هذا الانحطاط أبدا

نشر الأكاديمي العُماني المعروف والعميد السابق بجامعة السلطان قابوس، البروفيسور حيدر اللواتي، فيديو وصفه بالصادم لمجموعة تصريحات لعدد من الإعلاميين والمغردين السعوديين وغيرهم من مرتزقة النظام السعودي أمثال الأردني يوسف علاونة، عن فلسطين والقضية الفلسطينية.

وحوى المقطع الذي بثه “اللواتي” على صفحته الرسمية بتويتر ورصدته (وطن) تصريحات سابقة للمرتزق الأردني يوسف علاونة وعدد من الإعلاميين السعوديين المحسوبين على النظام أمثال فهيد الشمري وهم يسبون الفلسطينيين علانية ويدعون إسرائيل لقتلهم والعرب لبيع القضية الفلسطينية.

توقعت الاساءة الى سمعة الشعب الفلسطيني المقاوم وذمه وتجريح كرامته واستصغار شأنه ومصداقيته واتهامه ببيع قضيته ووطنه للكيان الصهيوني، ولكن لم اتوقع هذا الانحطاط والابتذال والسقوط!

.



pic.twitter.com/czFAFvaPIb — د. حيدر بن علي اللواتي (@DrAl_Lawati) December 11, 2019

وعلق الأكاديمي العماني مستنكرا:”توقعت الاساءة الى سمعة الشعب الفلسطيني المقاوم وذمه وتجريح كرامته واستصغار شأنه ومصداقيته واتهامه ببيع قضيته ووطنه للكيان الصهيوني، ولكن لم اتوقع هذا الانحطاط والابتذال والسقوط!”

وسبق أن هاجم المرتزق الأردني يوسف علاونة، المدافعين عن الحق الفلسطيني، في سياق تبريره تنظيم السعودية للمؤتمر الاقتصادي في البحرين.

وقال علاونة في تسجيل فيديو رصدته “وطن” بمايو الماضي، إن “أحذية الإسرائيليين أشرف من وجوه المزايدين “الكلاب” على القضية الفلسطينية”، مدافعاً بذلك على تنظيم السعودية للمؤتمر الاقتصادي في البحرين.

وأضاف :” نحن نتفاهم مع الإسرائيليين أشرف منكم”.