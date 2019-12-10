“شاهد” هند القحطاني تكشف حجم المشاهدات الضخم على مقاطع رقصها المثيرة على “سناب شات”

كشف السعودية هند القحطاني، المثيرة للجدل والتي اشتهرت بمقاطع الرقص المثيرة، عن عدد المشاهدات التي حققها متابعيها على حسابها الخاص، على موقع سناب شات، والذي حقق رقم ضخم على مدار اسبوع واحد، تخطى حاجز الـ20 مليون و600 ألف مشاهدة، فيما بلغت عدد المشاهدات خلال شهر حوالي 42 مليون و 600 ألف مشاهدة.

ونشرت “القحطاني” صورة تفصيلية لعدد المشاهدات على حسابها، حيث بلغت المشاهدات يوم الجمعة الماضية مليون مشاهدة، ويوم السبت 858 ألف مشاهدة، والأحد 868 ألف، والأثنين 842، والثلاثاء 872 ألف، والأربعاء 807 ألف، ويوم الخميس الماضي بلغت المشاهدات 810 ألف مشاهدة.

واشتعلت حرب الفضائح والتعنيف المتبادل بين السعودية هند القحطاني، والفاشينستا بدور البراهيم عقب انتقاد الأخيرة للقحطاني على خلفية الفيديو المثير الذي ظهرت فيه ترقص بخلاعة وملابس مثيرة وأثارت جدلا واسعا.

شاهد أيضاً: السعودية هند القحطاني تضرب من جديد بفيديو تظهر فيه “شبه عارية” بعد فيديوهات الرقص

وهددت إحداهما الأخرى بنشر فضائحها وما تفعله خلف الستار، حسب قولها، كما نشرت صورة لها بدون مكياج تظهرها بشكل مختلف.

أقرأ أيضاً: “شاهد” هند القحطاني بعد مقاطعها المثيرة: أنا رقم واحد بالوطن العربي والتواصل معي لا يكون بأقل من 200 ألف دولار

وظهرت الحرب بين الطرفين، عقب فيديو نشرته السعودية التي تقيم في أمريكا هند القحطاني، وهي تؤدي رقصة بشكل مثير وبملابس غير لائقة، وهو ما دعا الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي بدور البراهيم للهجوم على الأولى.