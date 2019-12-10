السفير السعودي محمد العتيبي
السفير السعودي محمد العتيبي
الهدهد

هل تذكرون القنصل السعودي محمد العتيبي الذي بحث عن خاشقجي في أدرج مكتبه.. هذا ما اتخذته واشنطن بحقه

كتب وطن
0

أعلنت الخارجية الأمريكية أنها أدرجت السابق في اسطنبول على لائحة العقوبات، “لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على خلفية قتل جمال خاشقجي”.

وقالت الوزارة في بيان نشر على موقعها الرسمي اليوم الثلاثاء، إن هذا الإجراء “هو خطوة أخرى مهمة في الرد على مقتل خاشقجي التي تعد جريمة بشعة وغير مقبولة”.

وأضافت أنها تواصل حث الحكومة على محاكمة كاملة وعادلة وشفافة للمسؤولين عن مقتل خاشقجي، ومحاسبة جميع المتورطين.
قد يعجبك ايضا
الهدهد

هكذا سخر أكاديمي عُماني من “قمة النصف ساعة” الفاترة في الرياض:”…

الهدهد

“شاهد” مذيع التلفزيون السعودي الرسمي: مرحبًا بكم يا أهل قطر في بلدكم…

تقارير

القمة الخليجية بالرياض انتهت قبل أن تبدأ.. نصف ساعة شملت جلسة سرية مغلقة بطلب من…

الهدهد

“شاهد” داعية سعودي يقذف سيدة بحذائه ويطاردها في الشارع لعدم ارتدائها…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.