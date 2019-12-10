“شاهد” مذيع التلفزيون السعودي الرسمي: مرحبًا بكم يا أهل قطر في بلدكم الثاني السعودية

تداول ناشطون بموقع التواصل تويتر مقطعا مصورا للفتة طيبة من تعليق مذيع التلفزيون السعودي الرسمي، أثناء استقبال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لرئيس وزارء قطر الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، لحظة وصوله العاصمة الرياض لحضور القمة الخليجية.

وقال مذيع التلفزيون السعودي في تعليقه المباشر على استقبال الملك لرئيس وزراء قطر في المطار، إن الملك يستقبل ضيفه القطري بابتسامات واضحة ويرحب به، الكلمات التي اعتبرها ناشطون مؤشرا لانفراجة قريبة في الأزمة الخليجية.

وتابع المذيع مرحبا بقطر وشعبها على الهواء في كلمات من المؤكد أن ستزعج ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بحسب النشطاء:”مرحبًا بكم يا أهل قطر في السعودية.. أنتم في بلدكم الثاني”

استقبل ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، الذي وصل العاصمة الرياض لحضور القمة الخليجية.

وجاء الاستقبال في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، حيث صافح العاهل السعودي الوفد الرسمي المرافق لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر.

أعلنت القمة الخليجية الـ 40، الثلاثاء، البيان الختامي لها بعد نحو 30 دقيقة على انطلاقها، في أقصر القمم منذ أزمة التي اندلعت منتصف 2017، وفق رصد لما بثه الإعلام السعودي.

وألقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، كلمته التي تضمنت رسائل متعلقة بأهمية التكاتف في مواجهة أزمة المنطقة وتهديدات إيران.

وعقب الكلمة القصيرة التي لم تتجاوز 5 دقائق، دعا العاهل السعودي إلى جلسة مغلقة.

وبعد نحو 30 دقيقة، عادت المحطات السعودية، لبث كلمة عبداللطيف الزياني، أمين عام مجلس التعاون، التي قالوا إنها البيان الختامي للمجلس.

قبل أن يعلن العاهل السعودي، انتهاء القمة عقب نهاية تلاوة البيان الذي تطرق لقضايا بينها أهمية وحدة الصف الخليجي.

وشهدت القمة الخليجية منذ إعلان انطلاقها حتى انتهائها نحو 54 دقيقة، وفق رصد لما بثته فضائية “الإخبارية” السعودية الرسمية من أنباء عاجلة للبدء والانتهاء.

وظاهرة القمم القصيرة تتكرر للمرة الثانية، سبقتها قمة قصيرة عقب الأزمة الخليجية في 2017، امتدت لنحو 75 دقيقة.