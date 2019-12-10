حملة الضغط العُمانية على مكتب تويتر بدبي نجحت.. حساب “الشاهين” العُماني يعود للتغريد رغم أنف “صبيان زايد”

عاد حساب “الشاهين” العُماني الشهير بتويتر للتغريد مجددا بعد إيقافه من قبل تويتر بالأمس، وذلك عقب حملة ضغط عُمانية ناجحة على تويتر عبر وسم “#دعم_حساب_الشاهين” نددت بتدخل الإمارات في سياسات الموقع ومحاولة إزاحة الحسابات المناهضة لها على تويتر عبر مكتب الشركة بدبي.

وفي أول تغريدة له عقب العودة تقدم حساب “الشاهين” بالشكر الكبير للعمانيين اللذين أظهروا له دعما كبيرا بتويتر اضطر الشركة لإعادة تنشيط حسابه بعد الحظر.

وكتب وفق ما رصدته (وطن) ما نصه: نشكركم جميعاً على تفاعلكم الطيب وحسن ظنكم والشكر قليل بحقكم”

نشكركم جميعاً على تفاعلكم الطيب وحسن ظنكم

والشكر قليل بحقكم

ونشكر كذلك من قدم الدعم رغم اختلاف وجهات النظر و الخلافات السابقة فاثبتوا للجميع أن عمان خط واحد رغم اختلاف الآراء

شكراً للاشقاء من خارج السلطنة وفي مقدمتهم ابناء اليمن الكرام



حان وقت العمل 🦅#دعم_حساب_الشاهين — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) December 10, 2019

وتابع:”ونشكر كذلك من قدم الدعم رغم اختلاف وجهات النظر والخلافات السابقة فاثبتوا للجميع أن عمان خط واحد رغم اختلاف الآراء، شكراً للاشقاء من خارج السلطنة وفي مقدمتهم ابناء اليمن الكرام”

ودعا “الشاهين” في تغريدة أخرى متابعيه للتفاعل مع حملته “#حذف_حسابات_الفتنة_الاماراتية” لإغلاق الحسابات المزروة التي تديرها كتائب الذباب الإماراتية لتشويه صورة السلطنة وزرع الفتنة.

ومن منطق أن النظافة من الإيمان واماطة الاذى عن الطريق صدقة ومكافحة مسببات الأمراض هي من أولى مهام وزارة الصحة

ندعوك للحاق بأقرانك في قوائم #حظر_حسابات_الفتنة_الاماراتية@sarum_journal 🚫 BLOCK https://t.co/QfYl0NOWDu — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) December 10, 2019

يشار إلى أنه بالأمس تصدر وسم “#دعم_حساب_الشاهين” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بالتريند العُماني في موقع “تويتر”، بعد تعرض الحساب العُماني الشهير للمرة الثانية لإغلاق مفاجئ من قبل إدارة الموقع الأزرق.

وحساب “الشاهين” يعرفه النشطاء بأنه من أقوى الحسابات الوطنية العُمانية التي تدافع عن السلطنة في وجه الذباب والجيوش الإلكترونية.

وتفاعل نُشطاء وكُتّاب وأكاديميون وسياسيون عُمانيون مع إغلاق حساب “الشاهين”، وعبّروا عن استيائهم من تصرّف إدارة “تويتر” خاصة مكتبها في دبي والذي يسيطر عليه محمد بن زايد ويسعى من خلاله لإسكات أصوات معارضيه على موقع التواصل واسع الانتشار.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها حساب “الشاهين” للإغلاق، حيث تم إغلاقه في يونيو الماضي مدة 3 أيام بتوصية من الإمارات وبلاغات الذباب الإلكتروني إلا أن ضغط المغردين على إدارة تويتر دفعها لإعادة الحساب.