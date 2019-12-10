الطالب العماني المغدور محمد العريمي
الطالب العماني المغدور محمد العريمي
حياتنا

العُماني محمد العريمي “قُتل من غير ذنب اقترفه”.. هذا ما أعلنه فريق التحقيق البريطاني في تقريره النهائي

كتب وطن
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أكدت الشرطة البريطانية في تحقيقاتها النهائية بأن الاعتداء الذي راح ضحيته المواطن العُماني كان بهدف السرقة.

ونقلت صحيفة “إيفننغ ستاندرد” عن قائد التحقيق تصريحه بأن عملية القتل حدثت عندما قام رجلان مشتبه بهما بالاقتراب من محمد وصديقه عند شارع بازل في جادة شارع بافيلون، حيث قاما بالاعتداء عليهما وهربا من موقع الحادث سيرًا على الأقدام، وكانت هناك سيارة في انتظارهما على نهاية شارع سلون.

وناشد قائد التحقيق في قضية القتل كل من رأى المشتبه بهما أو السائق في شارع سلون عند منتصف الليل أو أي شخص استطاع تصوير جزء من الحادثة التواصل مع الشرطة مباشرة.

من جانبه علّق الشيخ عبد العزيز الهنائي سفير السلطنة في لندن، على خبر الصحيفة البريطانية عبر حسابه في “تويتر” قائلا : محمد العريمي ، رحمة الله عليه ” قتل من غير ذنب اقترفه، أو سبب يلام عليه أدى إلى العدوان عليه” هكذا أعلن فريق التحقيق البريطاني”.

من جانب آخر أوضحت معلومات بأن جثمان الفقيد سيصل اليوم الثلاثاء إلى السلطنة، وسيُوارى الثرى في مقبرة العامرات.

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