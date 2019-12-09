للمرة الثانية .. الإمارات تستغل مكتب تويتر في دبي لإسكات حساب عُماني شهير فضح كل الدسائس ضد السلطنة

تصدر وسم “#دعم_حساب_الشاهين” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بالتريند العُماني في موقع “تويتر”، وهو اسم حساب عُماني شهير تعرض للمرة الثانية لإغلاق مفاجئ من قبل إدارة الموقع الأزرق، ويعرفه النشطاء بأنه من أقوى الحسابات الوطنية العُمانية التي تدافع عن السلطنة في وجه الذباب والجيوش الإلكترونية.

#دعم_حساب_الشاهين

أقترب الوسم من ترند

أحسنتم

فقد أصبح ذباب مطحون القذر يحسب للمغرد العماني

يا ما نصحناهم منذ سنين

أحشموا أنفسكم وأوقفوا ذبابكم

فأبوا إلا أن يتطاولوا على السلطان

وأبوا إلا نشر الأكاذيب علينا

ونصيحة

كف صفعني نفعني

فدعوا كفوف المغرد العماني تنفعكم للصواب وحسن الجيرة pic.twitter.com/pq02VbDRv3 — أبو مستهيل (@abu_musthil) December 9, 2019

كفو ايها الشواهين العمانيه الوسم اعتلى منصه الترند

ادعسو عليهم مرتزقه عبيد الدراهم@_FALCON_01

دعم حساب الشاهين ب الريتويت ولايكات وكومنتات في التغريدات

#دعم_حساب_الشاهين pic.twitter.com/10vsDbo6Af — 🦅دڔمۭــڛۣــېْۧ ؏ــمۭــٰا̍نۨ🦅 (@Dramsi_oman_01) December 9, 2019

وتفاعل نُشطاء وكُتّاب وأكاديميون وسياسيون عُمانيون مع إغلاق حساب “الشاهين”، وعبّروا عن استيائهم من تصرّف إدارة “تويتر” خاصة مكتبها في دبي والذي يسيطر عليه محمد بن زايد ويسعى من خلاله لإسكات أصوات معارضيه على موقع التواصل واسع الانتشار.

نعم لدعم صقر عُمان نعم لـ #دعم_حساب_الشاهين

مكتب التويتر في دبي يثبت للعالم بأن الحيادية وحرية الطرح هي حبر ع الورق و هذي المبادئ تسقط ويضرب بها على الحائط عندما تتقدم المصالح المادية — ̨ڝــﻼ̍ۙحۡ بني عرابة (@squ262) December 9, 2019

البعض يعتقد أن هذا الحساب مجرد أي حساب لذلك تراه يشتم ويشكك في مصداقيته ويظن انه مثير للفتنة ، بينما الذين وضعوا أنفسهم في موقف الاعداء دائماً متضررين منه بسبب مايقوم به من تخريب لخططهم الكيدية والمؤآمراتية والممنهجة لضرب الداخل العماني. @_FALCON_01#دعم_حساب_الشاهين — #بن_سعيد🇴🇲 (@h_e_r__o_16_8__) December 9, 2019

وطالب النشطاء العُمانيون إدارة “تويتر” بإعادة تفعيل حساب “الشاهين” فوراً وغيره من الحسابات التي كانت تنشط في كلّ ما يخصّ الشأن العُماني، وكذلك النّظر مجدداً في سياسة إغلاق حسابات النشطاء نتيجة البلاغات التي تلجأ إليها حسابات “الذباب الإلكتروني”.

دعمو حساب الشاهين الى مأدب السفل والمرتزقه والعبيد والذباب الاكتروني

الشاهين غاسل شراع الخمه عيال خنور

وقافل عليهم في جحورهم

#دعم_حساب_الشاهين pic.twitter.com/o7nIdrtj5e — 🇴🇲عماني أصلي 🇴🇲ابو محمد (@gt1kh) December 9, 2019

#دعم_حساب_الشاهين

الشاهين يمثلنا@_FALCON_01

أرجوا دعم حساب الشاهين فقد تعرض للتقييد من قبل من أوجعهم وكشف حقيقتهم . — عماني و المجد عنواني (@leel007) December 9, 2019

وأكد أحد النشطاء في تعليقه عبر الوسم أن تحييد أو توقيف حساب “الشاهين” دليل على أنه ضرب فأوجع حسب وصفه، مضيفا:”كل التوفيق لكل شريف نذر نفسه للدفاع عن وطنه وسلطانه وأهله بقلمه وفكره ومجاله”

تحييد أو توقيف حساب الشاهين دليل على أنه ضرب فأوجع

كل التوفيق لكل شريف نذر نفسه للدفاع عن وطنه وسلطانه وأهله بقلمه وفكره ومجاله #دعم_حساب_الشاهين pic.twitter.com/KQYush8EVN — hassan jaboub Alhakli (@hassanjaboub) December 9, 2019

ووصف آخر حساب “الشاهين” بأنه حساب يتمتع بخبرة واسعة وثقافة عالية أجاد من خلاله دافعا عن وطنه والسلطان وشعبه.

شاهين حساب يتمتع بخبرة واسعة وثقافة عالية أجاد من خلاله دافعا عن وطنه والسلطان وشعبه

فأبناء عمان جمعهم ولله الحمد ثقافتهم أصبحت تنافس الدول المتقدمة يعون ما ينوي إليه الحاسد والحاقد والطامع ولا يهابون من أحد في الدفاع عن أي شبر من هذا الوطن الغالي#دعم_حساب_الشاهين pic.twitter.com/v4DvkMBCip — سعيد (@saidsss998899) December 9, 2019

وأشاد المغرّدون العُمانيون بما قدّمه حساب “الشاهين” دفاعاً عن السلطنة، وطالبوا إدارة موقع “تويتر” بعدم الرضوخ لسياسات دول ترعى الذباب الالكتروني.

الشاهين @_FALCON_01

يمثلني ويمثل كل حر وشريف يغار على بلدة وسلطانة وشعبة إيقاف حساب الشاهين دليل واضح حجم التأثير والوجع الذي أصابهم منه

كلنا الشاهين وأن شاء الله تعالى يرجع الحساب من جديد#دعم_حساب_الشاهين pic.twitter.com/zvjm3BfNlF — ٱلَمِےـرزٍبّےـ ـٱنٌےـ (@Marzipa64713899) December 9, 2019

للإنتباه ليس هناك حساب آخر لشاهين

فعليكم #دعم_حساب_الشاهين

ليعود مع بقية الشواهين خط دفاع

عن وطننا وعن كل متردية ونطيحة

تريد المساس من وحدتنا وعظمة بلادنا pic.twitter.com/YuEo5V3i48 — نـجـ☆ـلاء ❥ (@________770055) December 9, 2019

ويحظى حساب “الشاهين” العُماني بمتابعة واسعة جدا بين العُمانيين وغيرهم على “تويتر”، بسبب تصديه دائما للتغريدات والمغردين المسيئين للسلطنة وتفنيد أكاذيبهم خاصة أذرع الإمارات على تويتر التي تكيل الاتهامات زورا وبهتانا ضد السلطنة وقياداتها أمثال صانع الفتن المغرد البذيء حمد المزوعي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها حساب “الشاهين” للإغلاق، حيث تم إغلاقه في يونيو الماضي مدة 3 أيام بتوصية من الإمارات وبلاغات الذباب الإلكتروني إلا أن ضغط المغردين على إدارة تويتر دفعها لإعادة الحساب.

