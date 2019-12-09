شقيق أمير قطر كتب هذه التغريدة عن القمة الخليجية فاهتزت الإمارات ودفعت بـ”قرقاش” للرّد

نشر الشيخ خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تغريدةً مثيرةً عن القمة الخليجية التي تنطلق الثلاثاء العاصمة السعودية الرياض، استنفرت الإمارات ودفعت بوزير الدولة للشؤون الخارجية انور قرقاش، للردّ.



وكتب الشيخ خليفة في تغريدته التي رصدتها “وطن”: “يُعرف المرض بدقة التشخيص ويعالج بتخصيص الدواء المناسب، ولهذا تدهورت حالة مجلس التعاون بسبب خطأ في التشخيص”.



ووجّه حديثه للمجتمعين في الرياض قائلاً: “ابحثوا عن حلول مقنعة، لأن قطر بلا شك ليست هي المرض”.

يُعرف المرض بدقة التشخيص ويعالج بتخصيص الدواء المناسب، ولهذا تدهورت حالة مجلس التعاون بسبب خطأ في التشخيص.

ابحثوا عن حلول مقنعة، لأن قطر بلاشك ليست هي المرض.#القمه_الخليجيه — خليفة بن حمد (@KHK) December 9, 2019

ويبدو أنّ تغريدة الشيخ خليفة بن حمد أصابت الإماراتيين في مقتل، فخرج وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش للرد .

وقال قرقاش: “تشخيص حالة مجلس التعاون لمن يريد أن يكون صادقا وأمينا أساسه تغليب مصلحة المجلس، والمسؤولية تبدأ ممن كان سبب الأزمة بمراجعة سياساته الخاطئة التي أدت إلى عزلته”.



وأضاف: “الإلتزام بالعهود وإستعادة المصداقية والتوقف عن دعم التطرف والتدخل هو بداية العلاج”.

تشخيص حالة مجلس التعاون لمن يريد أن يكون صادقا وأمينا أساسه تغليب مصلحة المجلس، والمسؤولية تبدأ ممن كان سبب الأزمة بمراجعة سياساته الخاطئة التي أدت إلى عزلته.



الإلتزام بالعهود وإستعادة المصداقية والتوقف عن دعم التطرف والتدخل هو بداية العلاج. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 9, 2019

وتنطلق الثلاثاء، القمة الخليجية في العاصمة السعودية الرياض، بينما قالت مصادر دبلوماسية عربية واسعة الاطلاع، إن احتمالات حضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الجلسة الرئيسية للقمة الخليجية صارت “ضعيفة”.



وعاد الشيخ تميم فجر اليوم إلى قطر قادما من جمهورية رواندا بعد أن شارك في حفل جائزة سموه الدولية للتميز في مكافحة الفساد الإثنين.

وفي وقت سابق الإثنين، وصل وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي إلى السعودية، ليترأس وفد بلاده في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الخليجية. وفق وكالة الأنباء القطرية

ورسميا، لم تعلن دول مجلس التعاون حتى الساعة من سيمثلها في القمة التي تستضيفها السعودية بدلا من الإمارات.

وتكتسب القمة الخليجية، التي تستضيفها الرياض في 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أهمية كبيرة في ظل الآمال الكبيرة المُعلقة عليها لوضع حد للأزمة التي عصفت بمجلس دول التعاون الخليجي وهزت أركانه بشدة.

وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تلقّى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور القمة، عن طريق الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.

وتحدثت تقارير خلال الأسابيع القليلة الماضية، عن انفراجة قريبة بالأزمة الخليجية، بعد فرض حصار شامل على قطر من قِبل السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، منذ عام 2017، بدعوى دعم الإرهاب وهو ما نفته الدوحة بشدة، معتبرةً أنه للسيطرة على قرارها السيادي.