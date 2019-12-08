أكاديمي إماراتي ساخرا من ابتزاز ترامب للسعودية بسبب الضابط الشمراني: لو مات عنده ديك رومي سيأمر الملك بدفع ثمنه

سخر الأكاديمي الإماراتي البارز الدكتور يوسف خليفة اليوسف، استاذ الاقتصاد في جامعة الامارات، من ابتزاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكرر للسعودية على خلفية أية أحداث سياسية تولد له رصة جديدة لطلب المزيد من أموال السعوديين.

وعلق “اليوسف” في تغريدة له على تويتر رصدتها (وطن) على مطالبة ترامب للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بضرورة دفع تعويضات لأهالي الضحايا بالقاعدة الأمريكية في فلوريدا نتيجة حادث إطلاق النار في الداخل من قبل الضابط السعودي المتدرب محمد الشمراني.

وكتب ساخرا:”يبدو ان ترمب لو مات عنده ديك رومي هذه الأيام فانه سيأمر ملك السعودية بدفع فاتورته والا فهل رايتم هكذا استخفاف فقد صرح ترمب ان ملك السعودية سيدفع تعويضًا للجريمة التي ارتكبت في البحرية الأمريكية في فلوريدا”

يبدو ان ترمب لو مات عنده ديك رومي هذه الأيام فانه سيأمر ملك السعودية بدفع فاتورته والا فهل رايتم هكذا استخفاف فقد صرح ترمب ان ملك السعودية سيدفع تعويضًا للجريمة التي ارتكبت في البحرية الأمريكية في فلوريدا ؟ هل هذا الملك حامي الحرمين ام دافع الجزية للأعداء ؟ وهل يفقه ما يعمل؟ — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) December 8, 2019

وتابع متسائلا:”هل هذا الملك حامي الحرمين ام دافع الجزية للأعداء ؟ وهل يفقه ما يعمل؟”

وكان حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، قال في مؤتمر صحافي، إنّ “المهاجم طالب متدرب من سلاح الجو السعودي”. وأشار إلى أنّ الحكومة السعودية “سيكون عليها سداد تعويضات لأهالي هؤلاء الضحايا”.

وتضم القاعدة التي وقع بها الهجوم 16 ألف عسكري وأكثر من 7 آلاف و400 مدني. وتعتبر مركز تدريب أول لطياري البحرية، وتعرف بأنها “مهد طيران سلاح البحرية”، كما أنها تستقبل طلابا من كافة أنحاء العالم.

ويعد إطلاق النار في فلوريدا الثاني خلال هذا الأسبوع الذي يقع في قاعدة عسكرية بالولايات المتحدة. إذ قتل 3 أشخاص، الأربعاء الماضي، في إطلاق نار وقع بقاعدة “بيرل هاربر” العسكرية الأمريكية في ولاية هاواي، وتبين لاحقا أنّ المهاجم هو عنصر في البحرية الأمريكية.

والشمراني هو ضابط سعودي برتبة ملازم ثاني في سلاح الجو السعودي ويبلغ من العمر 21 عاما وكان طالبا طيارا في القاعدة.

وطلب الـFBI من أي شخص لديه معلومات عن أنشطة الشمراني بالاتصال على مكاتبهم، مؤكدا في الوقت ذاته على أنه لا توجد تهديدات حقيقية على المجتمع في محيط القاعدة الجوية الأمريكية.