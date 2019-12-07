زوجة الفنان أحمد الفيشاوي تتخطّى حدود الجرأة بعد فيديو الرقص بمقطع جديد “ساخن”

عادت زوجة الفنان المصري أحمد الفيشاوي لتثير الجدل مجدداً، بعد انتشار فيديو جديد لها وصدرها عاري ويخرج من ملابسها.

وظهرت ندى الكامل في الفيديو الجديد وهي ترتدي بدلة وبنطلون جينز وحذاء برتقالياً، وذلك أثناء وجودها في إحدى السهرات الليلية.

ويأتي تداول هذا المقطع لزوجة أحمد الفيشاوي، بعد ظهورها مؤخراً في فيديو وهي ترقص في الشارع.

وظهرت الكامل في الفيديو تخرج من سيارتها، وترقص على أنغام أغنية “جابوا سيرته” للفنانة السورية أصالة نصري.

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها زوجة الفيشاوي وهي تتراقص في مقطع فيديو يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأثارت زوجة الفيشاوي جدلاً واسعًا عند ظهورها مع زوجها في مهرجان الجونة السينمائي في النسخة قبل الأخيرة عندما قبلت “الفيشاوي” أمام عدسات المصورين.