“دعونا نحتفل”.. “شاهد” الساقط محمد سعود يغني مع ضيوفه الإسرائيليين أغنية “هافا ناجيلا” بالرياض

بثت صفحة “إسرائيل بالعربية” التابعة لوزارة خارجية الاحتلال على تويتر مقطعا مصورا أثار جدلا واسعا، للمطبع السعودي محمد سعود رفقة اليهوديان اللذين يزورانه في منزله وهم يغنون جميعا لإسرائيل بالعبرية.
ويظهر المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع وأثار جدلا كبيرا، محمد سعود وهو يغني مع صديقيه الإسرائيليين أغنية “هافا ناجيلا” اليهودية الشعبية.
وشن ناشطون هجوما عنيفا على المطبع السعودي الساقط محمد سعود في ردودهم على الفيديو، مؤكدين في نفس الوقت أن هذا الأمر يرضي النظام السعودي الجديد بقيادة محمد بن سلمان وأن الدولة هي من توفر الحماية والدعم لأمثال هؤلاء للترويج لسياسة التطبيع وجعلها متقبلة لدى الشعب تدريجيا.
وتسبب المطبع السعودي الذي زار إسرائيل مؤخرا محمد سعود، في موجة غضب واسعة مجددا باستضافته الأسبوع الماضي إسرائيليين في منزله بالسعودية والتباهي بذلك في فيديو علني بثه على صفحته بتويتر.
ويظهر المقطع الذي نشره “سعود” على حسابه بتويتر ورصدته (وطن) إسرائيليين قال إنهما صديقاه وأخذ بالترحيب بهما بحرارة أثناء التقاط الفيديو.
وعلق الناشط السعودي الذي يجيد اللغة العبرية على المقطع متفاخرا بقوله:” استضفت أصدقاء يهود في منزلي في الرياض.” .
وتابع:”آمل أن أرى المزيد من الاصدقاء اليهود بزيارتنا إلى السعودية، قلبي ومنزلي مفتوح اهلا وسهلا بكم”.
وتسبب المقطع بموجة غضب واسعة بين النشطاء السعوديين، الذين هاجموه بشدة.