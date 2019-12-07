“دعونا نحتفل”.. “شاهد” الساقط محمد سعود يغني مع ضيوفه الإسرائيليين أغنية “هافا ناجيلا” بالرياض

بثت صفحة “إسرائيل بالعربية” التابعة لوزارة خارجية الاحتلال على تويتر مقطعا مصورا أثار جدلا واسعا، للمطبع السعودي محمد سعود رفقة اليهوديان اللذين يزورانه في منزله وهم يغنون جميعا لإسرائيل بالعبرية.

ويظهر المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع وأثار جدلا كبيرا، محمد سعود وهو يغني مع صديقيه الإسرائيليين أغنية “هافا ناجيلا” اليهودية الشعبية.

مسلم ويهوديان يغنون في السعودية أغنية هافا ناجيلا اليهودية الشعبية pic.twitter.com/kH07thzrEG — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 7, 2019

وشن ناشطون هجوما عنيفا على المطبع السعودي الساقط محمد سعود في ردودهم على الفيديو، مؤكدين في نفس الوقت أن هذا الأمر يرضي النظام السعودي الجديد بقيادة محمد بن سلمان وأن الدولة هي من توفر الحماية والدعم لأمثال هؤلاء للترويج لسياسة التطبيع وجعلها متقبلة لدى الشعب تدريجيا.

انظرو الى حالكم يا صهاينه ، انتم والمتصهين الي معاكم !! متخبين في البيت وترددون هذه الترنيمات اليهوديه ، لماذا لا تخرجو من هذا الجحر وتذهبو الى مكان عام وتغنو هذه الاغاني !!!؟؟ اكاذ اجزم ان السعوديين الشرفاء سيشبعوكم دعسا ورفسا وبصق كما فعل الأحرار بهذا الجرذ في القدس .تبا لكم — عابر الثنايا (@MayarAlkheer) December 7, 2019

يا فرحت سيدنا محمد في هيك ملة — مًصّطِفى (@mostafahaysm16) December 7, 2019

في الغالب هم ثلاث يهود في اسرائيل يلبسون اللباس السعودي.

وهل هذه الا وسيلة لخلق قلقلة بين السعوديين.

هو هذا ديدنكم أيها الخنازير ويا أيها القردة.

الصين بدأت تجري تجاربها على الدمج الجيني بين قرد وخنزيل وكانت النتيجة أن الخنزيرة ولدت واحد مثلكم ومن نفس قصيلتكم. — أبو سامر (@Sahalali1) December 7, 2019

وتسبب المطبع السعودي الذي زار إسرائيل مؤخرا محمد سعود، في موجة غضب واسعة مجددا باستضافته الأسبوع الماضي إسرائيليين في منزله بالسعودية والتباهي بذلك في فيديو علني بثه على صفحته بتويتر.

ويظهر المقطع الذي نشره “سعود” على حسابه بتويتر ورصدته (وطن) إسرائيليين قال إنهما صديقاه وأخذ بالترحيب بهما بحرارة أثناء التقاط الفيديو.

وعلق الناشط السعودي الذي يجيد اللغة العبرية على المقطع متفاخرا بقوله:” استضفت أصدقاء يهود في منزلي في الرياض.” .

وتابع:”آمل أن أرى المزيد من الاصدقاء اليهود بزيارتنا إلى السعودية، قلبي ومنزلي مفتوح اهلا وسهلا بكم”.

وتسبب المقطع بموجة غضب واسعة بين النشطاء السعوديين، الذين هاجموه بشدة.