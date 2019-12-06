بالصوت والصورة.. “فضيحة” لمذيعة “العربية” سارة دندراوي .. ما علاقة هذا المشجع السعودي؟

فضح مشجع سعودي المذيعة السعودية بقناة “العربية” سارة دندراوي، بعد زعمها أنّ المشجعين السعوديين لم يحضروا إلى قطر لتشجيع منتخبهم في بطولة كأس الخليج.

جاء ذلك خلال عرض “دندراوي” في برنامجها “تفاعلكم” فيديو نشره حساب “تفتيش” الكويتي بموقع “تويتر”، لمشجع سعودي يقبّل العلمين القطري والسعودية، قائلاً إنّه يريد أن يشاهد منتخب قطر والسعودية يلعبان نهائي البطولة.

وقالت “دندراوي” إن الجمهور مزوّر، وفي هذه الدورة من كأس الخليج لم يحضر الجمهور السعودي ولا حتّى صحفيين سعوديين وفق زعمها.

وأضافت بلهجة سخرية: “بلاش حركات يا بعض الكويتيين المتحمسين لقطر”.

لكنّ الرّد جاءها من نفس المشجع السعودي الذي ظهر في الفيديو، إذ نشر مقطع مصوّر فضح فيه “دندراوي”.

وقال المشجع إن سارة دندراوي ليس لديها مادة لتقديمها سوى الفتنة بين الخليجيين، مؤكداً أنه حضر ضمن الجمهور السعودي إلى قطر، عارضاً جوازه سفره لزيادة التأكيد.

وأضاف: “الكويت تاج رأس يا دندرواي”.

• رداً على #سارة_دندراوي واتهام وكالتنا الاخبارية في برنامجها على #قناة_العربية بأننا إصطنعنا الفيديو وانه لايوجد جمهور سعودي بقطر .



• نرد عليها وعلى قناتها بالصوت والصورة وبالأدلّة ، وباذن الله يبقى خليجنا واحد رغم انف المنافقين و«المندسين» 😉@SarahD#السعوديه_قطر_خليجي24 pic.twitter.com/XLKbBADXNS — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) December 6, 2019

وتأهل المنتخب السعودي للمباراة النهائية لبطولة خليجي 24، وذلك بعد الفوز على نظيره القطري المستضيف بهدف نظيف سجله عبد الله الحمدان في الدقيقة 29 من المباراة التي أقيمت على ملعب الجنوب المونديالي، مساء الخميس.

وسيلعب المنتخب السعودي مع البحرين في المباراة النهائية، والتي ستقام مساء يوم الأحد المقبل على ملعب خليفة الدولي.