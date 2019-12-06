مشجع سعودي يفضح كذب سارة دندراوي
مشجع سعودي يفضح كذب سارة دندراوي
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بالصوت والصورة.. “فضيحة” لمذيعة “العربية” سارة دندراوي .. ما علاقة هذا المشجع السعودي؟

كتب خاص "وطن"
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فضح مشجع سعودي المذيعة بقناة “، بعد زعمها أنّ المشجعين السعوديين لم يحضروا إلى لتشجيع منتخبهم في بطولة كأس الخليج.

جاء ذلك خلال عرض “دندراوي” في برنامجها “” فيديو نشره حساب “تفتيش” الكويتي بموقع “تويتر”، لمشجع سعودي يقبّل العلمين القطري والسعودية، قائلاً إنّه يريد أن يشاهد منتخب قطر والسعودية يلعبان نهائي البطولة.

وقالت “دندراوي” إن الجمهور مزوّر، وفي هذه الدورة من كأس الخليج لم يحضر الجمهور السعودي ولا حتّى صحفيين سعوديين وفق زعمها.

وأضافت بلهجة سخرية: “بلاش حركات يا بعض الكويتيين المتحمسين لقطر”.

لكنّ الرّد جاءها من نفس المشجع السعودي الذي ظهر في الفيديو، إذ نشر مقطع مصوّر فضح فيه “دندراوي”.

وقال المشجع إن سارة دندراوي ليس لديها مادة لتقديمها سوى الفتنة بين الخليجيين، مؤكداً أنه حضر ضمن الجمهور السعودي إلى قطر، عارضاً جوازه سفره لزيادة التأكيد.

وأضاف: “ تاج رأس يا دندرواي”.

وتأهل للمباراة النهائية لبطولة ، وذلك بعد الفوز على نظيره القطري المستضيف بهدف نظيف سجله عبد الله الحمدان في الدقيقة 29 من المباراة التي أقيمت على ملعب الجنوب المونديالي، مساء الخميس.

وسيلعب المنتخب السعودي مع في المباراة النهائية، والتي ستقام مساء يوم الأحد المقبل على ملعب خليفة الدولي.

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