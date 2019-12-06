السلطان قابوس بن سعيد
السلطان قابوس بن سعيد
الهدهد

طائرة السلطان قابوس تطير به الى بلجيكا .. ولقاء مع القوات المسلحة في “بيت البركة” الليلة

كتب وطن
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من المتوقع أن يغادر السلطان بن سعيد سُلطان عُمان غداً السبت الى بلجيكا لتلقي العلاج، وفق ما أفادت حساباتٌ عمانية الجمعة.

وذكرت تلك الحسابات أن السلطان، القائد الأعلى للقوات المسلحة، سيقيم مساء اليوم حفل عشاء بمناسبة يوم القوات المسلحة في “بيت البركة”.

وكان السلطان قابوس استقبل الاربعاء في “بيت البركة” الأمير البريطاني وليام دوق كامبريدج.

وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون التي تربط السلطنة والمملكة المتحدة وشعبيهما.

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