طائرة السلطان قابوس تطير به الى بلجيكا .. ولقاء مع القوات المسلحة في “بيت البركة” الليلة

من المتوقع أن يغادر السلطان قابوس بن سعيد سُلطان عُمان غداً السبت الى بلجيكا لتلقي العلاج، وفق ما أفادت حساباتٌ عمانية الجمعة.

بمشيئة لله تعالى وتوفيقه وبعناية المولى جلة قدرته سيغادر الطائر الميمون لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان #قابوس بن سعيد المعظم "حفظه الله ورعاه" غداً السبت متوجها إلى بلجيكا لتلقي العلاج حفظ الله مولانا في حله وترحاله وأسبغ عليه نعمة الصحة والعافيًة / #متداول pic.twitter.com/J1uJM7WZ0Q — شبكة عُمان | Oman Network (@OMN_4) December 6, 2019

وذكرت تلك الحسابات أن السلطان، القائد الأعلى للقوات المسلحة، سيقيم مساء اليوم حفل عشاء بمناسبة يوم القوات المسلحة في “بيت البركة”.

جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة يقيم مساء اليوم حفل عشاء بمناسبة #يوم_القوات_المسلحة ببيت البركة العامر. pic.twitter.com/716evExrtw — شبكة عُمان | Oman Network (@OMN_4) December 6, 2019

وكان السلطان قابوس استقبل الاربعاء في “بيت البركة” الأمير البريطاني وليام دوق كامبريدج.



وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون التي تربط السلطنة والمملكة المتحدة وشعبيهما.