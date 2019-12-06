سلطنة عمان تخفّض انتاجها النفطي بنحو 9000 برميل يوميًا .. لماذا؟

نقلت خدمة “واف” الإخبارية عن مصادر قولها إن سلطنة عمان ستخفض إنتاجها النفطي بنحو 9000 برميل يوميًا.

يأتي ذلك ضمن اتفاق منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والمنتجين غير الأعضاء بالمنظمة على تخفيض إضافي لإنتاج النفط.

ونقلت وسائل إعلام توصل دول منظمة أوبك وغيرهم من الأعضاء الى تعميق خفض الإنتاج النفطي بمقدار 500 ألف برميل يوميًا حتى مارس، ليبلغ بذلك إجمالي الخفض المتفق عليه 1.7 مليون برميل من النفط يوميًا.

وتعد السلطنة -وهي ليست عضوًا في منظمة أوبك- إحدى دول لجنة مراقبة الالتزام بخفض الإنتاج النفطي، وتشارك ضمن اجتماعات المنتجين غير الأعضاء (أوبك +) المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا.