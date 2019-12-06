بعد مباراة قطر .. رئيس الإتحاد السعودي لكرة القدم يعترف بما لا يريد الذباب الإلكتروني الإعتراف به عن القطريين

أشاد رئيس الإتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل بالروح الرياضية العالية جداً التي ظهرت من منتخبي قطر والسعودية في مباراة نصف نهائي كأس الخليج الخميس.

وشكر الجمهور القطري على حسن استقبال المنتخب القطري، ورئيس الاتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفة على حسن الاستقبال والتنظيم للبطولة.

قطر حكومه وشعبا يتم شكرها من رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على حسن الاستقبال والضيافة، هذي عوايدها قطر#قطر_تستاهل | #خليجي24 | #منقول pic.twitter.com/raLOP9OTtv — قطر تستاهل (@QatarDeserves) December 5, 2019

وتأهل المنتخب السعودي للمباراة النهائية لبطولة خليجي 24، وذلك بعد الفوز على نظيره القطري المستضيف بهدف نظيف سجله عبد الله الحمدان في الدقيقة 29 من المباراة التي أقيمت على ملعب الجنوب المونديالي.

وبهذه النتيجة سيلعب المنتخب السعودي مع البحرين في المباراة النهائية، والتي ستقام مساء يوم الأحد المقبل على ملعب خليفة الدولي.

جاءت المباراة قوية ومثيرة من جانب المنتخبين، وحاول كل فريق أن يحقق الانتصار والذهاب للنهائي، ونجح الأخضر في حسم الأمور والحفاظ على الهدف الذي سجله في الشوط الأول. فيما شهد الشوط الثاني استمرار الهجوم المكثف من قطر والدفاع من السعودية التي حافظت على تقدمها لتتأهل للنهائي الخليجي.

وعرفت النسخة الـ24 من كأس الخليج إشادة واسعة من رؤساء الاتحادات الخليجية والعديد من المسؤولين الخليجيين البارزين الذين تواجدوا في الدوحة.



واعتبر هؤلاء أن “خليجي 24” رائدة بطولات كأس الخليج من الناحية التنظيمية، بعدما سخرت اللجنة المنظمة المحلية في الاتحاد القطري لكرة القدم إمكانات هائلة بغرض إخراج “المونديال الخليجي” بأبهى صورة.

وانعكس هذا الأمر بالإيجاب على سير العملية التنظيمة التي لاقت نجاحاً مبهراً، لا سيما أن الاتحاد القطري طبق في تنظيم “خليجي 24” الإجراءات عينها التي سوف تطبق في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، ونفس معايير تنظيم النسخة الأولى من كأس العالم للأندية التي تنطلق الأربعاء المقبل، كإحدى نسختين منح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قطر حق تنظيمهما.