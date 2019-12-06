اسحاق السيابي
اسحاق السيابي
الهدهد

“السيابي” يُحذّر العُمانيين بعد الدعوة “الخبيثة” لتنظيم اعتصامات في السلطنة

كتب خاص "وطن"
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اعتبر نائب رئيس مجلس الشورى في سابقاً اسحاق بن سالم بن حمود السيابي أن الدعوة لتنظيم في عبر هاشتاغ [#حان_وقت_الاعتصام]، ” فيها الكثير من الخبث والفجور والضلال”.

وقال “السيابي” في تغريدةٍ له بــ”تويتر” إنّ الدعوة للإعتصام “لا يقصد بها مصلحة الوطن ولا المواطن، وإنما لتحقيق مقاصد من في قلبه مرض ولؤم”.

وأضاف: “نعم، هناك مطالبات متعددة ومهمة لمختلف شرائح المجتمع، وحلها بحسب المتاح سيسعد الجميع”.

ووجّه حديثه للعمانيين قائلاً: “علينا جميعآ الإنتباه لما يحقق مصلحة الوطن وابنائه”.

وجاء تداول هاشتاغ #حان_وقت_الاعتصام في سلطنة عمان إثر إستياء مواطنين نتيجة تسريح موظفين عمانيين في بعض الشركات .

ورآى مغرّدون عمانيون وحذّروا من أن بعض الجهات التي يعنيها إثارة الفتن والقلاقل في السلطنة، قد تستغل مطالب الباحثين عن عمل للعبث بأمن عُمان، داعين الى تحكيم العقل والمنطق.

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