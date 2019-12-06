“السيابي” يُحذّر العُمانيين بعد الدعوة “الخبيثة” لتنظيم اعتصامات في السلطنة

اعتبر نائب رئيس مجلس الشورى في سلطنة عمان سابقاً اسحاق بن سالم بن حمود السيابي أن الدعوة لتنظيم اعتصام في السلطنة عبر هاشتاغ [#حان_وقت_الاعتصام]، ” فيها الكثير من الخبث والفجور والضلال”.

وقال “السيابي” في تغريدةٍ له بــ”تويتر” إنّ الدعوة للإعتصام “لا يقصد بها مصلحة الوطن ولا المواطن، وإنما لتحقيق مقاصد من في قلبه مرض ولؤم”.

وأضاف: “نعم، هناك مطالبات متعددة ومهمة لمختلف شرائح المجتمع، وحلها بحسب المتاح سيسعد الجميع”.

ووجّه حديثه للعمانيين قائلاً: “علينا جميعآ الإنتباه لما يحقق مصلحة الوطن وابنائه”.

#حان_وقت_الاعتصام دعوة فيها الكثير من الخبث والفجور والضلال.لا يقصد بها مصلحة الوطن ولا المواطن،وإنما لتحقيق مقاصد من في قلبه مرض ولؤم حاشاكم الله.نعم هناك مطالبات متعددة ومهمة لمختلف شرائح المجتمع،وحلها بحسب المتاح سيسعد الجميع.علينا جميعآ الإنتباه لما يحقق مصلحة الوطن وابنائه. — اسحاق بن سالم بن حمود السيابي (@ishaqsiabi) December 6, 2019

وجاء تداول هاشتاغ #حان_وقت_الاعتصام في سلطنة عمان إثر إستياء مواطنين نتيجة تسريح موظفين عمانيين في بعض الشركات .

ورآى مغرّدون عمانيون وحذّروا من أن بعض الجهات التي يعنيها إثارة الفتن والقلاقل في السلطنة، قد تستغل مطالب الباحثين عن عمل للعبث بأمن عُمان، داعين الى تحكيم العقل والمنطق.