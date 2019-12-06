هتان باهبري وأكرم عفيف
هتان باهبري وأكرم عفيف
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أكرم عفيف يتجوّل بالدوحة مع لاعب منتخب السعودية بعد خسارة قطر نصف نهائي خليجي24 .. ماذا قال له؟

كتب وطن
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نشر لاعب المنتخب السعودي عبر حسابه في “انستغرام” فيديو لاقى تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في الفيديو، “باهبري” وهو يتجوّل مع نجم منتخب في سيارته بالعاصمة القطرية الدوحة.

وعكس “عفيف” الأخلاق التي أبداها القطريون منذ البطولة في الترحيب بجميع الخليجيين، مهنئاً “باهبري” بالفوز في نصف النهائي والتأهل لمباراة نهائي كأس الخليج.

وقال “عفيف” لـ”باهبري” متمنياً فوز في النهائي: عقبال البطولة ان شاء الله”.

وتأهل المنتخب السعودي للمباراة النهائية لبطولة ، وذلك بعد الفوز على نظيره القطري المستضيف بهدف نظيف سجله عبد الله الحمدان في الدقيقة 29 من المباراة التي أقيمت مساء الخميس على ملعب الجنوب المونديالي.

وسيلعب المنتخب السعودي مع البحرين في المباراة النهائية، والتي ستقام مساء يوم الأحد المقبل على ملعب خليفة الدولي.

يذكر أنّ القطري أكرم عفيف لاعب نادي السد حصد جائزة أفضل لاعب في قارة آسيا لعام 2019.

وقاد عفيف العنابي لحصد كأس أمم آسيا بالإمارات مطلع هذا العام.

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