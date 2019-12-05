ما الذي تحاول الحكومة إخفاؤه؟.. جلسة سرية داخل مجلس الشورى تفجر غضب العُمانيين وهذه التفاصيل

عبر عُمانيون بموقع التواصل تويتر عبر وسم “#مجلس_الشورى” عن غضبهم من الجلسات السرية داخل المجلس لمناقشة ميزانية الدولة، مؤكدين على حق المواطن في معرفة أين تذهب أموال البلد.

#مجلس_الشوري لن تكون علنية تم كشف فسادهم في السابق والان يجب الا يعرف الشعب اين تذهب أموال البلد طبعًا يجب في قانون الفساد

اما قانون العدل العلانية هو مبدأ من مبادي العداله



أموال البلد تنزف كل يوم ولا احد ينطق #مجلس_الشورى تم ذبحه من زمان. https://t.co/0S6pyjbj1A — خليفة اليافعي (@khalifa729) December 4, 2019

واستضاف مجلس الشورى أمس، الأربعاء، الوزير المسؤول عن الشئون المالية درويش بن إسماعيل البلوشي لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020 في جلسة “سرية”.

سبحان الله



الحكومة تريد جلسة سرية يصوت المجلس ب 70% تكون سرية

الحكومة تريد نفس الرئيس يصوت المجلس باغلبيته لنفس الشخص#مجلس_الشورى يمثل الحكومة ولا الشعب ؟

او اختيارات الشعب تتطابق مع توجهات الحكومة بالمطلق وهذا امر جيد جداً#باحثون_عن_عمل_يستغيثون172 — 🇴🇲خــالد (@Kh_Almeqbali) December 3, 2019

كما ناقش المجلس، الثلاثاء، في جلسة “سرية” أيضًا تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020 المحال من الحكومة، بناءًا على المادتين (91-90) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.

“ما السبب وراء سرية الجلسات؟” و “ما الذي تحاول الحكومة إخفاؤه؟” و “هل ستُحل أزماتنا المالية وأزمة البطالة؟” تساؤلات عدة يطرحها المواطن العُماني عبر تويتر وسط استهجان واسع لسرية الجلسات وعدم إعلانها خاصة وأنها تتحدث عن ميزانية الدولة لا عن شأن عسكري يقتضي السرية.

المشكلة انهم بس يخبرونا بعد ما يتفقوا ويقرروا #مجلس_الشورى الي يمثلوا الشعب ماعندهم خبر يعني حالنا من حالهم ويوم تستوي المصايب يشتغلوا على الضرائب — ابو قابوس (@JgbWGQ6dXyAhzyA) December 4, 2019

#مجلس_الشورى كما المجلس في بيوتنا فخامة وديكور وإضاءة سبوت لايتز وأثاث وفي النهاية أصحاب البيت ما يستفيدوا منه. — عيسى السيابي (@seeb6000) December 4, 2019

وقال رجل الأعمال والأكاديمي السابق بجامعة السلطان قابوس الدكتور محمد الوردي في تغريدة له: ”من الواجب مصارحة الشعب بخبايا الموازنة سواءً بعلنية مناقشتها بالشورى أو بمؤتمر صحفي كعادة الوزير السابق”

من الواجب مصارحة الشعب بخبايا الموازنة سواءً بعلنية مناقشتها بالشورى أو بمؤتمر صحفي كعادة الوزير السابق



فالمواطن لم يعد كالسابق مجرد مستفيد من الموازنة بل أصبح مساهما فيها بماله وجهده



كما إن الفترة القادمة تحتم توعية المواطن بتفاصيل الوضع الاقتصادي للبلد من أجل التضحية لحلها — د. محمد الوردي (@alwardit) December 4, 2019

وتابع:”فالمواطن لم يعد كالسابق مجرد مستفيد من الموازنة بل أصبح مساهما فيها بماله وجهده كما أن الفترة القادمة تحتم توعية المواطن بتفاصيل الوضع الاقتصادي للبلد من أجل التضحية لحلها”.

يشار إلى أن أعضاء المجلس طالبوا في هذه الجلسة بإيجاد خطة وطنية لزيادة الاستثمارات الخارجية، واستهداف القطاع السياحي، والقطاع الخاص لرفع نسب التعمين فيها.

وقال الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٠، تركز على “تقليل العجز المالي وتخفيض الإنفاق” حسب ما ذكره الحساب الرسمي لمجلس الشورى العماني على تويتر.