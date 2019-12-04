لم ينتبهوا أن الميكرفون مفتوح.. “شاهد” ماكرون وجونسون وترودو يلمزون ترامب ويستهزئون به وهكذا كان رد فعله

في موقف محرج للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أظهرت لقطات مصورة عدد من قادة العالم في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العاصمة البريطانية لندن، وهم يمزحون بسبب سلوكيات الرئيس الأمريكي.

الفيديو اُلتقط خلال حفل استقبال للزعماء في قصر باكنجهام، مساء الثلاثاء، وخلاله يظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورؤساء وزراء بريطانيا وكندا وهولندا، وهم يضحكون من سلوك ترامب خلال القمة.

WATCH: World leaders at the NATO summit in London were caught on camera appearing to joke about US President Donald Trump during a reception at Buckingham Palace https://t.co/NR9ui5Rrx1 pic.twitter.com/p8SigRtmL7 — CNN International (@cnni) December 4, 2019

وانتشر المقطع، البالغة مدته 25 ثانية، بشكل فيروسي، وكان أول من تحدث عنه شبكة CBC الكندية.

ويبدأ الفيديو بسؤال لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن سبب تأخره، قائلا “هل هذا سبب تأخرك؟”، فأومأ ماكرون برأسه.

وحينها انضم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترود إلى الحديث، مُعلقا “لقد تأخر لأنه يستغرق… مؤتمرًا مدته 40 دقيقة في القمة”.

ولم يتضمن مقطع الفيديو أي إشارة إلى ترامب، لكن يبدو أن تعليق ترودو يشير إلى تصريحات ترامب المُطولة للصحافة خلال اجتماعهم السابق يوم الثلاثاء.

ولا يبدو أن أيًا من القادة يدرك أن المحادثة يجري تسجيلها، على الرغم من أنهم كانوا يتحدثون علانية وبصوت عال بما يكفي ليسمعه الآخرون.

وأثار الفيديو غضب الرئيس الأمريكي ترامب، ليقرر إلغاء مؤتمر صحفي له عقب انتهاء قمة الناتو.

فيما ذكرت وسائل إعلام بريطانية، ان الرئيس الأمريكي غادر مكان قمة الناتو في لندن.

الجدير بالذكر، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يشارك اليوم في المؤتمر الذي يجمع أعضاء حلف شمال الأطلسي(الناتو) ٠

حيث أجرى الرئيس التركي مقابلة مع الرئيس الأمريكي، على هامش قمة النيتو التي جرت اليوم.