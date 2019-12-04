سعيد بن طحنون
سعيد بن طحنون
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“شاهد” سعيد بن طحنون يطلب من مصري أن يلقي عليه قصيدة عن “الجنس الناعم” بدلاً من تمجيد الحضور!

كتب خاص "وطن"
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تداول ناشطون، فيديو أظهر رئيس بوابة الإمارات العالمية للاستثمار، الشيخ في جلسة وهو يطلب من أن يلقي عليه قصيدة حول النساء.

وأظهر الفيديو الشيخ سعيد بن طحنون وهو جالس برفقة مجموعة من الشيوخ ورجال القبائل على ما يبدو في ، حسب ما رصدت “وطن”، وقد دخل عليه أحد هؤلاء الرجال برفقة “المصري” مقدماً إياه على أنه شاعر للشيخ سعيد بن طحنون.

وفي هذه اللحظة طلب بن طحنون من المصري أن يلقي له قصيدة حول (الجنس الناعم) بعيداً عن تمجيد الحضور كما هي العادة لدى القبائل الخليجية.

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وبخفة دم سارع المصري إلى إلقاء “نكتة” على الشيخ سعيد بن طحنون، قائلاً له (حبيبي قلي بحبك قلتله اتيل حبيت أبوك من قبلك وطلع عيل”, وهو الامر الذي أدخل سعيد بن طحنون في نوبة ضحك هستيرية عقب النكتة التي قالها المصري كما حال الحضور كذلك.

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وغالباً ما يثير سعيد بن طحنون، جدلاً واسعاً بتصريحاته واخر تلك الفيديوهات المسربة كان مقطع رصدته (وطن) أظهر سعيد بن طحنون في لقاء عام أو مؤتمر كما يبدو، وهو يسأل الحضور بقوله:” من هو حاكم أبوظبي الذي احتل مسقط حتى وصل الفجيرة وضم كل هذا لحكمه؟” طالبا ممن يعرف الإجابة أن يخرج أمامه.

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