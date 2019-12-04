ساويرس ومؤسس تمرد “محمود بانجو” يسبون آيات عرابي بألفاظ خارجة.. تغريدة عن شعبان عبدالرحيم أثارت جنونهم

شنت شخصيات مصرية معروفة ومحسوبة على نظام عبدالفتاح السيسي رئيس النظام المصري، هجوما عنيفا على الإعلامية المصرية المعارضة آيات عرابي، بعد تغريدة لها عن وفاة المطرب المصري الشعبي شعبان عبدالرحيم.

وكانت آيات عرابي علقت على خبر وفاة “عبدالرحيم” الذي وفاته المنية، الثلاثاء، الماضي عن عمر يناهز 62 عاماً، وربطته بما عرف عن شعبان من دعمه لنظام السيسي وتأييده له بأغانيه وتصريحاته.

هلاك شعبان عبد الرحيم صاحب أغنية (بنحبك يا سيسي)



خليه ينفعك !! #آيات_عرابي pic.twitter.com/1PmL3N6bkW — Ayat oraby (@ayaa00) December 3, 2019

وكتب ما نصه:” هلاك شعبان عبد الرحيم صاحب أغنية (بنحبك يا سيسي) خليه ينفعك!”

التغريدة التي عرضتها لهجوم عنيف من أذرع نظام السيسي وفي مقدمتهم رجل الأعمال نجيب ساويرس الذي سبها بألفاظ خارجة، استدعت رد قاس منها.

فيه وساخة أكتر من كده : لا شماتة فى الموت يا …. عديمة الأخلاق و التربية ! https://t.co/rciBNtVQcX — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) December 3, 2019

ردي على العرص ساويرس



الوسـ اخة يا ساويرس ان تشمت في 11 الف قتلوا في #رابعة والنهضة ثم لما نتحدث عن مغني اطلق اغنية يقول فيها انه يحب الشاويش السيسي واعطى له تفويض, تقول ان هذه وساخة#آيات_عرابي — Ayat oraby (@ayaa00) December 3, 2019

كما دخل الفنان المصري صلاح عبدالله الداعم لنظام السيسي هو الآخر على خط مهاجمة عرابي وكتب تغريدة قال فيها “مابحبش الكُره لكن بكرهك ياآيات”

شفتها صدفة وياريتني ماشفتها،وقلت أشوف الردود والحمدلله شفتها

إنتي مش مننا ياآيات..مش إحنا اللي نشمت في الأموات

حتى شوفي التعليقات..مابحبش الكُره لكن بكرهك ياآيات😡 https://t.co/i9fqYPMhrJ — salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) December 3, 2019

لتفحمه آيات عرابي برد ملجم أرفقته بصورة جمعته بالسيسي عندما كان وزيرا للدفاع:”طبعا انا لست اراجوزا مثلك ولم اصفق لقاتل سفاح مثلك ولست مشخصاتية ولا راقصة ولله الحمد”

المهرج صلاح عبد الله : آيات انتي مش مننا .. بكرهك يا آيات .. طبعا انا لست اراجوزا مثلك ولم اصفق لقاتل سفاح مثلك ولست مشخصاتية ولا راقصة ولله الحمد#آيات_عرابي pic.twitter.com/XRAmWliexU — Ayat oraby (@ayaa00) December 4, 2019

وبالطبع لم يفوت الناشط المصري المقرب من نظام السيسي محمود بدر، حفلة هجوم أبواق السيسي على الإعلامية المصرية المعارضة حتى ينال حظه من الظهور حيث يستغل مثل هذه الأحداث للعودة للواجهة بعدما ألقاه النظام بسلة المهملات.

“بدر” مؤسس حركة “تمرد” والمعروف بلقب “محمود بانجو” كتب تغريدة مسيئة لـ عرابي التي تجاهلته ولم ترد على بذاءته.

الرخيصة بتهاجم الغالي

الخاينة بتهاجم الراجل الوطني

الأجيرة بتهاجم الراجل الشريف

بالمناسبة الراقصات في مصر اشرف منك ومن اللي زيك

عم صلاح عبد الله الكبيييييييير @SalahAbdallah https://t.co/vEaGwdErOe — محمود بدر (@ma7mod_badr) December 4, 2019

وتوفي المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، في مستشفى المعادي العسكري، عن عمر يناهز الـ62 عاما.

ولفتت وسائل إعلام مصرية إلى أن الحالة الصحية لعبد الرحيم، كانت قد تدهورت فجر هذا اليوم، وجرى نقله للعناية المركزة، لكنه فارق الحياة.

وظهر الفنان الشعبي على كرسي متحرك، خلال حفلة بفعاليات موسم الرياض، الأمر الذي أعطى مؤشرات على تراجع حالته الصحية.

وكان شعبان من أبرز الداعمين في وسطه لسياسات النظام المصري، وغنى دعما للسيسي وللقتل الذي قام به في رابعة والنهضة، ودعم الظلم وهو الفقير الذي أتى من حارة شعبية فلم يشعر بمعاناة شعبه.

وغنى عبد الرحيم ايضا ضد القذافي و الكثير من الشخصيات التي كانت ضد النظام المصري أو لها خلافات معه، كما غنى في آخر حياته ضد المقاول محمد علي الذي فضح فساد السيسي وزوجته، وكان اداة شعبية لحماية الفساد و الدفاع عنه.