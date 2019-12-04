بعد الهزيمة المُذلّة التي أحلقها به منتخب قطر بالرباعيّة .. هزّة تضرب منتخب الإمارات

أطاحت هزيمة منتخب الإمارات الفادحة التي ألحقها به منتخب قطر في ختام مباريات الدور الأول من المجموعة الأولى من بطولة خليجي 24 بمدرب “الأبيض” الهولندي بيرت فان مارفيك.

وأعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم الاربعاء، إقالة مدرب المنتخب، الهولندي بيرت فان مارفيك في أعقاب “النتائج المتواضعة” التي حققها المنتخب في ظل قيادته منذ استلامه المهمة في مارس الماضي، سواء في النصف الأول من التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023، وكذلك الخروج المبكر من كأس الخليج 24.

وأكد الاتحاد في بيان صحافي انه سيتم الإعلان عن اسم المدرب الذي سيتولى تدريب المنتخب الاماراتي خلال الأيام القادمة.

وكان منتخب “الأدعم” أقصى منتخب الإمارات من بطولة خليجي 24، بعدما أمطر لاعبو منتخب قطر شباك الإمارات بأربعة أهداف مقابل هدفين.،

سجل أهداف قطر أكرم عفيف “هدفين” في الدقيقتين 20 و28 وحسن الهيدوس وخوخي بوعلام في الدقيقتين 52 و93.

بينما سجل هدفي الإمارات علي مبخوت في الدقيقتين 33 و 77.

وبهذا الفوز تأهل منتخب قطر للدور نصف النهائي من خليجي 24، مع شقيقه منتخب العراق الذي انتهت مباراته مع اليمن سلباً.

وسيلتقي منتخب قطر غداً مع منتخب السعودية في مواجهة نارية، بينما ستلعب البحرين مع العراق.